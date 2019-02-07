الشرطة تواصل تأمين تنقيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى الدولة بجميع المحافظات

كتب كريم صبحى

تواصل الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات، الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل.

وشنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة، لإزالة تلك التعديات، وأسفرت جهودها عن تأمين تنفيذ 80 قرار إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية، بنطاق "منشأة القناطر– قليوب"، فى مديرية أمن أسوان، تأمين تنفيذ إزالة 24 حالة تعدى متنوعة، مديرية أمن الأقصر، وتأمين تنفيذ إزالة 33 حالة تعدى متنوعة.

وفي مديرية أمن المنوفية، تم تأمين تنفيذ إزالة 52 حالة تعدى متنوعة، وفي مديرية أمن الغربية، تم تأمين تنفيذ إزالة 18حالة تعدى متنوعة، وفى مديرية أمن بنى سويف، تأمين تنفيذ إزالة 25 قرار، وحالة تعدى متنوعة، وفى مديرية أمن أسيوط، تم تأمين تنفيذ إزالة 20 حالة تعدى متنوعة، فى مديرية أمن سوهاج، وتأمين تنفيذ إزالة 51 حالة تعدى متنوعة، وفى مديرية أمن المنيا، تم تأمين تنفيذ إزالة 177 حالة تعدى متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة جميع المخالفين للنيابة لتولى التحقيق.