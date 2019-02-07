السيسي يصدر قرارا بتعديل قانون نقابة الفنانين التشكيليين

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 3 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.

ووفقاً للقانون المنشور بالجريدة الرسمية، لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور علي الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد أُجّل الاجتماع لمدة أسبوعين، ويكون الانعقاد صحيحاً إذا حضره ربع عدد الأعضاء علي الأقل، فإذا ام يتوافر هذا العدد، أُجّل الاجتماع ساعتين، ويكون الاجتماع صحيحاً في هذه الحالة إذا حضره عُشر عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور.