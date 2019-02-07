السعودية: سنستمر فى حربنا ضد الإرهاب وضد الدول الراعية له

واشنطن(أ ش أ)

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير، إن حكومة بلاده ستستمر فى حربها ضد الإرهاب وضد الدول الراعية له، وتتعهد بدعم كافة الجهود الدولية والإقليمية فى القضاء على التنظيمات الإرهابية وعلى أنشطة الدول المزعزعة للاستقرار فى المنطقة.

جاء ذلك فى كلمة الجبير أمام الاجتماع الوزارى للدول الأعضاء فى التحالف الدولى لمحاربة تنظيم (داعش) الإرهابى، حيث ترأس وفد المملكة فى الاجتماع، ووفد المملكة المشارك فى الاجتماع الوزارى للمجموعة المصغرة حول سوريا، بالعاصمة الأمريكية (واشنطن).

وأضاف الجبير- فى كلمته، التى نقلتها قناة العربية الإخبارية، اليوم الخميس- "أن التحالف الدولى لمحاربة تنظيم (داعش) تأسس فى العام 2014 وتكون من 12 دولة، وكانت بلادى من الدول المؤسسة له ومن أوائل الدول التى شاركت بفاعلية فى العمليات العسكرية ضد التنظيم، ونحن اليوم نجتمع وقد بلغ عدد الدول المشاركة فى التحالف 79 دولة".

وأكد الوزير السعودى التزام المملكة الثابت والمستمر بأهداف التحالف الدولى لمحاربة (داعش) بما يحقق التعاون والتنسيق بين كافة الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وتابع "نؤمن بأن حربنا ضد الإرهاب يجب أن تشمل محاربة تمويله والخطابات التى تبرر العنف والإرهاب، ولأجل ذلك أنشأت بلادى مركزا يعنى بمحاربة الإرهاب والتطرف ومصادر تمويلها، كما نؤكد على أهمية استمرار هذا التحالف حتى نتمكن جميعا من ضمان هزيمة فعالة ودائمة لتنظيم "داعش" الإرهابى وكافة التنظيمات الإرهابية، وعدم عودتها للظهور مرة آخرى فى كافة أنحاء العالم".

يذكر أن أعمال الاجتماع انطلقت بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية المساندة للتحالف الدولى لمحاربة داعش الإرهابى، ويعقد الاجتماع ضمن الجهود الدولية المستمرة والتنسيق المشترك فى مجال مكافحة الإرهاب ومتابعة الاستراتيجية التى رسمها التحالف لمحاربة التنظيم الإرهابي.