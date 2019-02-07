الرئيس العراقى: الاتفاق مع الأردن يعكس سعينا للانفتاح على الدول الشقيقة

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أكـد الرئيس العراقى برهم صالح أن العلاقات بين بلاده والأردن تشهد تطورا واضحا وملموسا بفضل رغبة مسئولى البلدين فى تميزها لخدمة الشعبين الشقيقين.. مشيرا إلى أن الاتفاقيات التى وقعت مع الأردن ستعكس سعى العراق الجاد للانفتاح على بقية الدول المجاورة.

وقال صالح - خلال لقائه رئيس مجلس النواب الأردنى عاطف الطروانة، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - إن الاتفاقات التى وقعت مؤخرا بين حكومتى البلدين وخطوات تنفيذها تعكس سعى العراق الجاد للانفتاح على جيرانه وأشقائه وأصدقائه، بعدما تجاوز خطر الإرهاب بما يحقق الفوائد المرجوة منها وينعكس على المستوى الاقتصادى والتجارى فيهما.

ومن جانبه اعتبر الطروانة أن "زيارة الرئيس العراقي برهم صالح، الأخيرة للأردن هي نقطة انطلاق حقيقية لتصاعد ونمو العلاقة بين البلدين، مشيرا إلى أن انتصار العراق على عصابات داعش الإرهابية هو انتصار لكل العرب والشرفاء في العالم.

يذكر أن رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة وصل أمس إلى بغداد في زيارة رسمية.