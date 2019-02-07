الرئيس السودانى: هناك اتجاهاً لتكوين لجنة لإعداد مسودة الدستور الدائم للبلاد

الخرطوم /أ ش أ/

قال الرئيس السودانى، عمر البشير، إن هناك اتجاهاً لتكوين لجنة برئاسة شخصية قومية مقبولة لدى كل الناس لإعداد مسودة الدستور الدائم للبلاد.

وتعهد البشير، خلال لقائه، مساء الأربعاء، ببيت الضيافة الرئاسى بالخرطوم، برؤساء تحرير الصحف وكتاب الأعمدة وقادة أجهزة الإعلام، بإطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين لدى جهاز الأمن وحل جميع القضايا المتعلقة بالصحافة والإعلام.

وأكد أن باب الحوار مفتوح مع أى جهة لتحقيق السلام و إخراج البلاد من الأزمات السياسية والاقتصادية، كاشفا استعداد الدولة لرفع كل التكاليف وإلغاء الضرائب و الجمارك على مدخلات صناعة الصحافة، مبرزا ضرورة إيجاد مؤسسات صحفية قوية تخدم قضايا البلاد.

وأشار الرئيس السودانى إلى أن الحكومة انتهجت صيغة الحوار وصولاً إلى تحقيق سلام دائم وتوافق وطني، منوها بأن الأحزاب السياسية فى السودان حدثت لها انشقاقات منذ الاستقلال وحتى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم لم يسلم من تلك الانشقاقات.

وأكد ضرورة مراجعة قوانين النظام العام ومعالجة سلبيات التطبيق، وعلى أهمية حل قضايا الشباب لأن من حقهم تحقيق تطلعاتهم، موضحا أن الدولة تسعى لإعادة التوازن فى الاقتصاد الوطنى من خلال استغلال موارد البلاد، منوها بأنه منذ بدء تصدير النفط توجهت بلاده إلى التوسع فى الجانب الخدمى فى مجالات التعليم والصحة والطرق.