video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 05:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس السودانى: هناك اتجاهاً لتكوين لجنة لإعداد مسودة الدستور الدائم للبلاد

الخميس، 07 فبراير 2019 05:18 ص
الرئيس السودانى: هناك اتجاهاً لتكوين لجنة لإعداد مسودة الدستور الدائم للبلاد عمر البشير الرئيس السودانى
الخرطوم /أ ش أ/
إضافة تعليق

قال الرئيس السودانى، عمر البشير، إن هناك اتجاهاً لتكوين لجنة برئاسة شخصية قومية مقبولة لدى كل الناس لإعداد مسودة الدستور الدائم للبلاد.

وتعهد البشير، خلال لقائه، مساء الأربعاء، ببيت الضيافة الرئاسى بالخرطوم، برؤساء تحرير الصحف وكتاب الأعمدة وقادة أجهزة الإعلام، بإطلاق سراح كافة  الصحفيين المعتقلين لدى جهاز الأمن وحل جميع القضايا المتعلقة بالصحافة والإعلام.

وأكد أن باب الحوار مفتوح مع أى جهة لتحقيق السلام و إخراج البلاد من الأزمات السياسية والاقتصادية، كاشفا استعداد الدولة لرفع كل التكاليف وإلغاء الضرائب و الجمارك على مدخلات صناعة الصحافة، مبرزا ضرورة إيجاد مؤسسات صحفية قوية تخدم قضايا البلاد.

وأشار الرئيس السودانى إلى أن الحكومة انتهجت صيغة الحوار وصولاً إلى تحقيق سلام دائم وتوافق وطني، منوها بأن الأحزاب السياسية فى السودان حدثت لها انشقاقات منذ الاستقلال وحتى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم لم يسلم من تلك الانشقاقات.

وأكد ضرورة مراجعة قوانين النظام العام ومعالجة سلبيات التطبيق، وعلى أهمية حل قضايا الشباب لأن من حقهم تحقيق تطلعاتهم، موضحا أن الدولة تسعى لإعادة التوازن فى الاقتصاد الوطنى من خلال استغلال موارد البلاد، منوها بأنه منذ بدء تصدير النفط توجهت بلاده إلى التوسع فى الجانب الخدمى فى مجالات التعليم والصحة والطرق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس السودانى: هناك اتجاهاً لتكوين لجنة لإعداد مسودة الدستور الدائم للبلاد

الرئيس السوداني

السودان

أخبار السودان

جنة إعداد الدستور




لا تفوتك
التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة