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الرئيس السودانى: بذلت جهودا غير مسبوقة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار

الخميس، 07 فبراير 2019 09:51 م
الرئيس السودانى: بذلت جهودا غير مسبوقة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الرئيس السودانى عمر البشير
أ ش أ
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قال الرئيس السودانى عمر البشير إنه بذل جهودا غير مسبوقة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد، مؤكدا أن وقف إطلاق النار النابع من حرص الحكومة على حقن الدماء وتحقيق الاستقرار، أفرز رغبات قوية فى تحقيق السلام لدى بعض المعارضين.
وأشار البشير - خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى اليوم /الخميس/ بالقصر الجمهورى بالخرطوم - إلى وجود ضعف كبير فى قوانين الخدمة المدنية والإدارة والمحاسبة ما يتطلب التعديل، مؤكدا ضرورة هيكلة الدعم وتوجيهه إلى الفئات المستحِقة من الفقراء والمساكين وذوى الدخل المحدود.
وأضاف أن مفوضية الانتخابات التى تم تشكيلها لإدارة الانتخابات المقبلة ستكون مسئولة عن كافة إجراءاتها دون أى تدخل، حتى لا يفتح الباب أمام شكوك حول نزاهتها.
 


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