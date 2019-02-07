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الخميس، 07 فبراير 2019 10:36 م
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الرئيس الألمانى يلتقى بمحامية من أصل تركى عقب تهديدها بالقتل

الخميس، 07 فبراير 2019 10:29 م
الرئيس الألمانى يلتقى بمحامية من أصل تركى عقب تهديدها بالقتل الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير
أ ش أ
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التقى الرئيس الألمانى فرانك - فالتر شتاينماير بالمحامية الألمانية من أصل تركى سيدا باساى - يلديز، التى تلقت عدة خطابات تهديد بالقتل مؤخراً من جماعة يمينية متطرفة.
وذكرت وسائل اعلام ألمانية أن شتاينماير قال إن اللقاء مع المحامية سيدا باساى - يلديز كان خاصاً.
وكانت المحامية قد تلقت تهديدات بالقتل لها ولإبنتها الصغيرة ولأشخاص آخرين فى محيطها وأسرتها ، وحملت رسائل التهديد لباساى ـ يلديز شتائم عنصرية.
يشار الى أن أول خطاب تهديد تلقته المحامية في شهر أغسطس عام 2018 ، تبين أنه كان قد تم تسريب معلومات عن المحامية عبر كمبيوتر خاص بموظفة في مدينة فرانكفورت. 


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