الرئيس الألمانى يلتقى بمحامية من أصل تركى عقب تهديدها بالقتل

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التقى الرئيس الألمانى فرانك - فالتر شتاينماير بالمحامية الألمانية من أصل تركى سيدا باساى - يلديز، التى تلقت عدة خطابات تهديد بالقتل مؤخراً من جماعة يمينية متطرفة.

وذكرت وسائل اعلام ألمانية أن شتاينماير قال إن اللقاء مع المحامية سيدا باساى - يلديز كان خاصاً.

وكانت المحامية قد تلقت تهديدات بالقتل لها ولإبنتها الصغيرة ولأشخاص آخرين فى محيطها وأسرتها ، وحملت رسائل التهديد لباساى ـ يلديز شتائم عنصرية.

يشار الى أن أول خطاب تهديد تلقته المحامية في شهر أغسطس عام 2018 ، تبين أنه كان قد تم تسريب معلومات عن المحامية عبر كمبيوتر خاص بموظفة في مدينة فرانكفورت.