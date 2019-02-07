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الذهب يهبط لأدنى سعر فى أسبوع بفعل صعود الدولار

الخميس، 07 فبراير 2019 10:50 ص
الذهب يهبط لأدنى سعر فى أسبوع بفعل صعود الدولار ذهب - أرشيفية
رويترز
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تراجع الذهب إلى أدنى مستوياته، اليوم الخميس، تحت ضغط من صعود الدولار، لكن المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى وشبح إغلاق حكومى جديد فى الولايات المتحدة أبقت المعدن الذى يُعد ملاذا آمنا فوق مستوى 1300 دولار.
 
وبحلول الساعة 0631 بتوقيت جرينتش كان السعر الفورى للذهب منخفضا 0.2% إلى 1303.75 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 29 يناير عند 1302.11 دولار، وكانت الأسعار قد هبطت 0.7% فى الجلسة السابقة فى أكبر خسائرها ليوم واحد منذ 18 يناير.
 
وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1308.30 دولار، وزاد البلاديوم 0.1% فى المعاملات الفورية إلى 1374 دولارا للأوقية، واستقرت الفضة عند 15.65 دولار للأوقية بينما هبط البلاتين 0.1 % إلى 802.50 دولار.

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