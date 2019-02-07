الجيش السورى يدمر أوكارا إرهابية ردا على اعتداءاتها بريف حماة الشمالى

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أوقعت وحدات من الجيش السورى قتلى ومصابين فى صفوف المجموعات الإرهابية التى اعتدت بالقذائف اليوم /الخميس/ على بعض المناطق الآمنة وحاولت التسلل باتجاه مناطق أخرى بريف حماة الشمالى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وحدات من الجيش دمرت، خلال عمليات مركزة، أوكارا وتحصينات للمجموعات الإرهابية على محور بلدة اللطامنة ردا على اعتداءاتها بالقذائف على مدينة محردة بريف حماة الشمالى.

ووقعت أضرار مادية بالممتلكات جراء سقوط قذيفتين صاروخيتين أطلقتهما المجموعات الإرهابية في وقت سابق اليوم على الأحياء السكنية في مدينة محردة بريف حماة الشمالي.

وأشارت (سانا) إلى أن وحدات الجيش ردت على اعتداءات الإرهابيين وخرقهم لاتفاق منطقة خفض التصعيد بعمليات مكثفة على أوكارهم في محيط كفرزيتا والصياد وحصرايا بريف حماة الشمالي موقعة بينهم قتلى ومصابين.