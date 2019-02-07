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"التموين" تطلق القافلة رقم 78 إلى شمال سيناء لتوفير السلع الغذائية

الخميس، 07 فبراير 2019 05:00 ص
"التموين" تطلق القافلة رقم 78 إلى شمال سيناء لتوفير السلع الغذائية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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أعلن اللواء  خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية إطلاق القافلة رقم 78 إلى محافظة شمال سيناء لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، كما يتم توفير السلع الغذائية أول بأول فى مختلف المحافظات  خاصة المنتجات الاساسية مثل الزيت والسكر واللحوم والدواجن وغيرها من السلع الأخرى .

وكان  اللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة احدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية  قد أكد على توفير السلع فى مختلف المحافظات من منتجات اللحوم والدواجن والبقوليات بجانب تأمين مخزون استراتيجى طوال فتره الشتاء فى المحافظات الحدودية من 3 الى 4 أشهر، كما يتم امداد هذه المحافظات بكافة السلع أول بأول لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بشأن توفير كافة السلع من خلال منافذ فروع الشركات والمجمعات الاستهلاكية وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من الأسواق وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسانين تقوم بتوفير السلع للشركات التابعة بشكل مستمر.

 

 


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التموين

خالد عبد الله

قافلة سلع غذائية

شمال سيناء




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