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التعليم ستعرض الخطة المقترحة لمركز تعليم الكبار للعام المالى الحالى

الخميس، 07 فبراير 2019 01:42 م
التعليم ستعرض الخطة المقترحة لمركز تعليم الكبار للعام المالى الحالى الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام
كتب محمود طه حسين
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عقد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس مجلس إدارة المركز الإقليمي لتعليم الكبار (أسفك) بسرس الليان بمحافظ المنوفية، ‏اليوم، اجتماعا لمراجعة تقييم المركز الذي تم اعتماده من قبل اليونسكو كمركز من مراكز الفئة الثانية ضمن اثنى عشر مركزاً على ‏مستوى العالم.
 
حضر الاجتماع الدكتور رأفت رضوان خبير اليونسكو، وعدد من مسئولي منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية ‏والشركاء والمانحين المعنيين بمحو الأمية وتعليم الكبار ومنهم: جامعة المنوفية، والهيئة العامة لتعليم الكبار، وجمعية حواء ‏المستقبل، والأمانة العامة للشبكة العربية لتعليم الكبار، ومؤسسة مصر الخير.‏
 
‏واستعرض حجازي خلال الاجتماع الخطة التنفيذية المقترحة للمركز للعام المالي 2018/2019 والتي تتضمن مشروع رقمنة ‏المكتبة بالتعاون مع مكتب اليونسكو بيروت.‏
 
وأكد حجازي أن أهداف الاستراتيجية للمركز تأتي في إطار توفير فرص التنمية المستدامة للقائمين على محو الأمية وتعليم ‏الكبار وكذا المساعدة في مأسسة التعليم غير النظامي، وتطوير خريطة مناهج محو الأمية وتعليم الكبار وأنشطتها وفق ‏متطلبات التعلم مدى الحياة، وتمكين المجتمعات الفقيرة والمهمشة وبناء قدرات الكوادر البشرية.  ‏
 
‏وأوضح رئيس قطاع التعليم العام أنه من الممكن مشاركة المركز مع الجهات والمؤسسات المعنية بالمجال ومؤسسات المجتمع المدني، من ‏خلال مساهمات يقدمها المركز مثل السكن وقاعات التدريب، وتقديم الدعم الفني، وعمل الشراكات مع الجهات مثل "مؤسسة مصر ‏الخير أو جمعية حواء المستقبل والشبكة العربية لمحو الأمية، والهيئة العامة لتعليم الكبار"، وفتح المجال للتعاون مع جامعة ‏الدول العربية من خلال برامج تنظمها الجامعة للمنظمة الكشفية لعقد برامجها علي أرض المركز، وتم الموافقة عليها للبدء في ‏إجراءات تنفيذ هذه البرامج التي تتماشي مع أهداف اليونسكو ويكون للمركز مشاركة فاعلة ومساهمة فعلية لتفعيل هذه ‏البرامج.‏
 
وفى ذات السياق، أكد الدكتور رضا حجازي، ضرورة التواصل مع الجامعات ومراكز تعليم الكبار لتفعيل الأنشطة والبرامج الخاصة بالمركز ‏وكذا نشر البحوث والدراسات مع الجهات الشريكة، وأيضاُ تفعيل موقع المركز الإلكتروني وإنشاء صفحة فيس بوك جديد للتواصل ‏مع مراكز الفئة الثانية ونشر كل ما يتعلق بفعاليات الأنشطة التدريبية وما هو جديد لدى المركز، وضرورة استخدام الموقع للنشر ‏الرقمي للمعلومات. ‏
 
جدير بالذكر، أن المركز الإقليمي لتعليم الكبار (أسفك) بسرس الليان بمحافظة المنوفية هو أحد مراكز الفئة الثانية ‏لليونسكو والذي يُعد من أقدم المراكز على مستوى العالم المعنية بتعليم الكبار حيث تم انشاء المركز في خمسينات القرن ‏الماضي، كما عقد المركز المؤتمر الخامس بمصر خلال عام 2018، بمشاركة المراكز الاقليمية التابعة لليونسكو على ‏مستوى العالم حيث تم بناء تحالفات على المستوى العربي والأفريقي بين المركز والهيئات وعقد شراكات وتوثيق التعاون الإفريقي ‏والعربي والدولي مع المنظمات والهيئات المهتمة بمحو الامية وتعليم الكبار. وبنهاية المؤتمر ترأست مصر المراكز المعنية بتعليم ‏الكبار على المستوى العربي والأفريقي حتى موعد انعقاد المؤتمر السادس لمراكز الفئة الثانية التابعة لليونسكو. 
 
 

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