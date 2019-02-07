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الأوقاف: إنشاء الكود المصرى لتصميم المساجد

الخميس، 07 فبراير 2019 02:01 ص
الأوقاف: إنشاء الكود المصرى لتصميم المساجد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
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صرح د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأنه كلّف الإدارة المركزية للشئون الهندسية بديوان عام الوزارة بإنشاء الكود المصرى لتصميم المساجد، بحيث يتم تسجيل المساجد ذات العمارة الفريدة والمتميزة على مستوى الجمهورية، واختيار مجموعة من أكثرها تميزا وبمساحات مختلفة، وطرازات وتصميمات متنوعة تتناسب وسائر البيئات والمناطق سواء بعواصم المحافظات أم بسائر مدنها وقراها، واعتماد هذه النماذج فى جميع العمليات الإنشائية التى تطرحها الوزارة، والتركيز على ما يعرف بالمسجد الجامع الذى يقدم إلى جانب إقامة الشعائر به خدمات مجتمعية لخدمة أهالى المنطقة أو المناطق المحيطة به، وبما يعيد لمساجدنا وجهها الحضارى ورسالتها الحضارية مبنى ومعنى، ويضفى على مساجدنا طابعها الخاص المنبثق من حضارتنا العريقة والمعبر عنها وبما بجمع بين الأصالة والمعاصرة، مع الإعداد لمسابقة كبرى فى تصميم المساجد على مساحات مختلفة وطرازات متعددة ومتنوعة، لتكون جاهزة لبناء المساجد سواء أكان هذا البناء بناء جديدا أم إحلالا وتجديدا، وسواء أكان على نفقة الوزارة أم بالجهود الذاتية، فى ظل ما تشهده الدولة المصرية من نقلات حضارية فى مختلف المجالات ولا سيما فى مجال تشييد المدن الجديدة التى ستكون علامة مميزة فى فن العمارة.

 

وقال جمعة إنه لا شك أن تصميم وإنشاء بعض المساجد التى تعد إضافة حقيقة لفن العمارة الإسلامية وفى مقدمتها مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة ومسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بإشراف كامل من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الباسلة يعد نقطة ضوء قوية وكبيرة يمكن الإفادة منها والبناء عليها فى الخطة الطموح التى نعمل على تحقيقها فى مجال عمارة بيوت الله عز وجل ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى.


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الأوقاف

الكود المصرى لتصميم المساجد

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