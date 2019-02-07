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الخميس، 07 فبراير 2019 10:31 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

الخميس، 07 فبراير 2019 10:17 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس الرئيس السيسى
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

السيسي يصدق على قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ويوجه بإشراك المنشآت وسفارات مصر بأفريقيا فى تنفيذ مبادرات خدمة القارة

1

الحكومة تنفى 10 شائعات فى 7 أيام.. لا تسريح لموظفين بعد الانتقال للعاصمة الإدارية.. ومكتب التنسيق لن يلغى

2

العثور على أوراق إجابات "إعدادية بنى سويف" المفقودة بأحد مصارف الفشن

3

المالية: 48 ساعة لانتهاء مهلة إعفاء ممولى الضرائب بنسبة 50% من مقابل التأخير

4

مصرع 3 وإصابة 19 فى حادث تصادم أتوبيسين بطريق شرم الشيخ

5

قطع المياه 5 ساعات عن مصر الجديدة.. والمجتمعات العمرانية تفتح باب تقسيط مديونيات المياه بالمدن الجديدة لمدة 3 أشهر

6

جامعة الأزهر تقرر تحويل طالب نشر فيديو مسىء للأقباط إلى مجلس تأديب

7

تحسن نسبى بطقس الـ 48 ساعة المقبلة.. وانتهاء فرص سقوط الأمطار على القاهرة

8

فرنسا تستدعى سفيرها بإيطاليا بعد لقاء أحد ممثليها قيادات السترات الصفراء

9

الأهلى يشكو عبد الله السعيد وأهلى جدة رسميا فى الفيفا.. والخطيب يدعو المجلس الأحمر لاجتماع طارئ

10


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السيسي

قانون رعاية المبتكرين

الأهلى

عبد الله السعيد

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