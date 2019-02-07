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اعترافات 3 سائقين بدار السلام: سرقنا سيارة حكومية من داخل جراج بمفتاح مصطنع

الخميس، 07 فبراير 2019 02:00 ص
اعترافات 3 سائقين بدار السلام: سرقنا سيارة حكومية من داخل جراج بمفتاح مصطنع سيارة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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اعترف 3 سائقين بسرقة سيارة تابعة لإحدى الجهات الحكومية، بتفاصيل جريمتهم، مؤكدين أنهم استولوا على السيارة حال ركنها داخل جراج، بأسلوب المفتاح المصطنع.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من سائق بأحد المجالس القومية الحكومية، أفاد فيه بسرقة السيارة قيادته والتابعة لجهة عمله "مينى باص" أثناء تركها لها داخل أحد الجراجات.

تشكل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلٍ من "ح.ح" 40 سنة، سائق، و"م.ن" 36 سنة، سائق، و"و.ع" 35 سنة، سائق.

باستهداف المتهمين ألقت القوات القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن السيارة المستولى عليها، فتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وعرض اللصوص على النيابة التى باشرت التحقيق، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمته.


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