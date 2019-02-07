استشارى نفسى: سجين والدته بالغربية يحتاج مخططا علاجيا لتعويض الحجز الانفرادى

كتب بهجت أبو ضيف

قال استشارى طب نفسى تعقيبًا على اتهام ربة منزل بحبس ابنها عاريا داخل غرفة مظلمة لمدة 10 سنوات بالغربية، أنه إذا ثبت أن الابن كان يعانى من مرض نفسى، فإن الاكتئاب الذهانى هو الأقرب له، خاصة أن من بين أعراضه الانعزال.

وأضاف الاستشارى، أن الابن يحتاج إلى فحص قواه العقلية والذهنية، لوضع مخطط علاجى لتعويض سنوات الحبس الإنفرادى التى قضاها بالغرفة المظلمة.

وعن الأم المتهمة قال فرويز، إنه لابد من البحث عن المبررات التى دفعتها لحبس ابنها طوال تلك السنوات، وهل مجرد وفاة والده هو الدافع، أم أنها مصابة بمرض سيطر عليها، مثل الوسواس، ولم تعالج منه فتحول إلى انفصام.

ومن جانبها قررت النيابة العامة بمركز قطور بالغربية إخلاء سبيل الأم المتهمة بحبس نجلها عاريا لمدة 10 سنوات داخل غرفة مظلمة بمنزلها؛ كما قررت النيابة إحالة الابن لمستشفى الصحة النفسية لإجراء الكشف الطبى عليه لبيان مدى قواه العقلية وحالته الصحية بعد طلب الأطباء بمستشفى قطور المركز إجراء الكشف النفسى عليه.

وكانت شهدت قرية سجين الكوم التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، كارثة حقيقية ومأساة إنسانية بعدما تجردت أم من مشاعر الأمومة والإنسانية، وحبست نجلها لـ10 سنوات متصلة، بدون ملابس تستره، داخل منزل يشبه المقبرة، تنبعث منه روائح نتنة، وكان مأوى للحيوانات الضالة والفئران والحشرات وأيضًا الثعابين التى كانت تهاجم منازل الجيران، حتى تم إخراجه إلى النور، والذى لم يره طوال 10 سنوات المحبوس فيها بالمنزل، وخرج فى حالة يرثى لها، مصابًا بإعياء شديد، وحاولت الأم المتهمة أن تمنع الشرطة وفريق نجدة الطفل، من اصطحابه، وقام بالصراخ فى محاولة منها أن تمنع فريق الإنقاذ من اصطحابه، إلا أن الشرطة تمكنت من السيطرة عليها واصطحابهما لمستشفى قطور المركزى لتوقيع الكشف الطبى عليهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة.