ارتفاع ضحايا انهيار مبنى فى اسطنبول لـ 3 قتلى و12 مصابا

أنقرة (أ ش أ)

لقى 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 12 آخرون من جراء انهيار مبنى مؤلف من ثمانية طوابق بمدينة إسطنبول التركية.

وقال حاكم مدينة إسطنبول التركية، على يرلى كايا- فى تصريحات للصحفيين اليوم الخميس نقلتها شبكة "إيه بى سى" الأمريكية- أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج المصابين الـ12 من تحت أنقاض المبنى المنهار، مشيراً إلى أن ثلاثة منهم حالتهم خطيرة.

وأضافت الشبكة أنه لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين لا يزالون محاصرين تحت أنقاض المبنى الواقع فى الجانب الآسيوى من بلدية كارتال فى مدينة اسطنبول، موضحة أن المبنى كان يقيم به 43 شخصاً.

وأشارت الشبكة إلى أن التحقيقات جارية للوقوف على أسباب وملابسات انهيار المبنى، إلا أن السلطات التركية قالت أن الطوابق الثلاث العليا تم بناؤها بشكل غير قانوني.