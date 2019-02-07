ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى باسطنبول إلى 19 قتيلا ومصابا

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أعلن حاكم مدينة "إسطنبول" التركية على يرليكايا، اليوم /الخميس/، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى مؤلف من 8 طوابق بالمدينة إلى 6 قتلى و13 مصابا.

وقال يرليكايا - فى تصريحات نقلتها شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إن فرق الإنقاذ قامت بإخراج المصابين من تحت أنقاض المبنى المنهار، مشيرا إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ستستمر دون توقف.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين مازالوا محاصرين تحت أنقاض المبنى، ذلك فى الوقت الذى فتحت فيه السلطات تحقيقا للوقوف على أسباب وملابسات وقوع الحادث.