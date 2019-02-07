video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 05:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إنفوجراف.. تعرف على آخر إنجازات صندوق "تحيا مصر"

الخميس، 07 فبراير 2019 04:59 م
إنفوجراف.. تعرف على آخر إنجازات صندوق "تحيا مصر" انجازات صندوق تحيا مصر
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق
اليوم السابع بلس
اليوم السابع بلس

 

 

استعرضت اللجنة التنفيذية لصندوق "تحيا مصر" خلال اجتماعها الأخير، الاستعدادات للمرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "نور حياة"، والتي انطلقت اليوم في محافظتي السويس والإسماعيلية للكشف علي الكبار، وتبدأ قوافل الكشف الطبي في المدارس الابتدائية يوم الأحد القادم، وفيما عرضت صفحة وزارة الاستثمار إنفوجراف يضم أبرز الانجازات التى حققها صندوق "تحيا مصر" خلال الفترة الماضية.

 

1
صفحة وزارة الاستثمار 

وضمت أبرز الانجازات، انطلاق المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، والتى بدأت المرحلة الأولى اليوم فى محافظتى السويس والإسماعيلية للشكف على الكبار، وفيما تبدأ قوافل الكشف الطبى على المدارس الابتدائية يوم الأحد المقبل، مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى، وكذلك جهود سد العجز فى تجهزيات المستشفيات التى تخدم الفئات الأكثر احتياجات، فضلا عن مشروع "شارع 306"، وتمويل 100 سيارة للطعام المتنقلة، وتوفير السيارات المتنقلة للشباب بالتقسيط، وبتسهيلات ائتمائية بما يساهم فى خلق فرص عمل للشباب دعما لريادة الأعمال مع الحفاظ على البعد البيئى والمظهر الحضارى.

2
إنفوجراف عن أبرز جهود صندوق "تحيا مصر" 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صندوق "تحيا مصر": تخصيص مليار جنيه للمبادرة الرئاسية "نور حياة"

صندوق تحيا مصر: انطلاق مبادرة "نور الحياة" غدا بمحافظتى السويس والإسماعيلية

صندوق تحيا مصر يوزع 35 طنا من لحوم الهدى على الأسر الأكثر احتياجا بالأقصر

وزارة الاستثمار

صندوق تحيا مصر

تحيا مصر

مبادرة نور حياة

الرئيس السيسى

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
فيديو وصور.. الحكومة تنفى 10 شائعات.. أبرزها عن حملة خليها تصدى

فيديو وصور.. الحكومة تنفى 10 شائعات.. أبرزها عن حملة خليها تصدى

المجتمعات العمرانية تفتح باب تقسيط مديونيات المياه بالمدن الجديدة لمدة 3 أشهر

المجتمعات العمرانية تفتح باب تقسيط مديونيات المياه بالمدن الجديدة لمدة 3 أشهر

التحريات والتحقيقات فى قضية التنظيم الإرهابى تكشف: دور نساء "داعش" فى استدراج الشباب بالجنس عبر الـ"سوشيال ميديا".."هالة وغادة"دخلتا من باب جهاد النكاح لاستقطاب المتهمين وتسهيل سفرهم لمعسكرات التدريب فى ليبيا

التحريات والتحقيقات فى قضية التنظيم الإرهابى تكشف: دور نساء "داعش" فى استدراج الشباب بالجنس عبر الـ"سوشيال ميديا".."هالة وغادة"دخلتا من باب جهاد النكاح لاستقطاب المتهمين وتسهيل سفرهم لمعسكرات التدريب فى ليبيا

هل تملك مصر أخطر إنجيل فى العالم؟..البردية التى أطلق عليها علماء جامعة هارفارد و"BBC" اسم "إنجيل زوجة المسيح" تؤكد أن المسيح كان متزوجا من مريم المجدلية.. علماء البرديات فى فيلمBBC: بردية مصرية خرجت من صعيد مصر

هل تملك مصر أخطر إنجيل فى العالم؟..البردية التى أطلق عليها علماء جامعة هارفارد و"BBC" اسم "إنجيل زوجة المسيح" تؤكد أن المسيح كان متزوجا من مريم المجدلية.. علماء البرديات فى فيلمBBC: بردية مصرية خرجت من صعيد مصر

شروط التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 × 18 معلومة.. تعرف عليها

شروط التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 × 18 معلومة.. تعرف عليها

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة