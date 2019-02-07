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الخميس، 07 فبراير 2019 03:59 م
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إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

الخميس، 07 فبراير 2019 03:07 م
إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط مشاجرة- أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى
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أصيب شخصان بطلق نارى فى مشاجرة بالأعيرة النارية بسبب خلافات الجيرة بمركز أسيوط.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة مركز أسيوط يفيد وقوع مشاجرة وإطلاق نار ووجود مصابين عند كوبرى "العص" بقرية منقباد بأسيوط بسبب خلافات الجيرة وبالإنتقال تبين إصابة كل من "حنان.م" 15 سنة قرية منقباد مصابة بطلق ناري خرطوش بالظهر، و"هشام.م" 16 سنة منقباد مصاب بطلق ناري خرطوش بالقدمين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

 


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