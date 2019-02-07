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إزالة 40 عشة فى شارع السودان بالجيزة وتسكين قاطينهم بوحدات جديدة

الخميس، 07 فبراير 2019 04:07 م
إزالة 40 عشة فى شارع السودان بالجيزة وتسكين قاطينهم بوحدات جديدة عشش السودان - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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تزيل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة عدد من عشش السكة الحديد بشارع السودان بحى الدقى، بالتزامن مع تسليم 40 وحدة سكنية جديدة للقاطنين بالمنطقة، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم وأمن للمواطنين بتلك المناطق. 
 
وتأتى إجراءات تسكين 40 أسرة بالوحدات السكنية الجديدة، ضمن المرحلة الثالثة لتطوير منطقة عشش شارع السودان، والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية من أصل 120 وحدة من وحدات المرحلة الثالثة لتطوير منطقة العشش.
 
ويواجد الآن بمنطقة عشش السكة الحديد بشارع السودان، قواة من قسم الدقى ولجنة التسكين وقيادات حى الدقى على رأسهم العميد ايهاب محمد رشاد رئيس حى الدقى. 
 
يذكر أن محافظ الجيزة تبنى وحدات جديدة مكان العشش التى يتم إزالتها بشكل تدريجى حيث تم بناء عدد من الوحدات لقاطنى المنطقة، وتبلغ تكلفة نقل وتطوير منطقة عشش السودان 30 مليون جنيه، حيث يتم نقل سكان تلك العشش لمساكن آدمية، وتم تنفيذ مرحلتين منها وجار الانتهاء من المرحلة الثالثة، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها خلال عام.

 


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