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إحالة ضابط ترحيلات فى واقعة رشوة لتهريب مسجون بمصر الجديدة لنيابة الاستئناف

الخميس، 07 فبراير 2019 02:26 م
إحالة ضابط ترحيلات فى واقعة رشوة لتهريب مسجون بمصر الجديدة لنيابة الاستئناف محكمة -أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز، المحامي العام الأول،إحالة واقعة رشوة ضابط ترحيلات، بقسم مصر الجديدة، لتهريب "مسجون", محكوم علية بالسجن 5 سنوات فى قضايا نصب،  والمتهم فيها مأمور القسم  لنيابة الاستئناف.
 
وكشفت تحقيقات النيابة، قيام الضابط المتهم بتهريب المسجون مقابل رشوة مالية 2 مليون جنية، وتبين انه عقب استقل المتهم سيارة الترحيلات مع الضابط المتهم فى طريقهما إلى سجن النهضة، وبدلا من إيداعه سجن النهضة، مكنه الضابط من الهرب وحصل منه على الرشوة المتفق عليها ، حيث عاد الضابط إلى القسم وأدعى تسليم المتهم إلى سجن النهضة، وزور رقم إيداعه حيث كتب رقم وهمى للمتهم فى الدفتر تسليمه للسجن .
 
تبين من التحريات انه عقب صدور حكم بالسجن 5 سنوات في حق المتهم وبترحيله  من قسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن النهضة لقضاء عقوبة حبسه، عرض علي الضابط المتهم تهريبه مقابل مبلغ الرشوة فقام بالتخطيط لذلك.
 
بدأ الكشف عن تفاصيل تلك الواقعة بعدما طلبت النيابة العامة المتهم لسؤاله والتحقيق معه فى قضايا جديدة مقدمة ضده من بعض الأشخاص حيث تم كشفت التحقيقات أن المتهم ليس موجودا إلا فى الدفاتر فقط، وتبين أن وراء الواقعة ضابط الترحيلات وتم استدعاؤه والتحقيق معه، حيث أثبتت التحريات أن الضابط المتهم هرب السجين مقابل حصوله على رشوة .
 
كما تبين من التحريات والتحقيقات عن مفاجأة فى القضية بأن المقدم "ع خ"، نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، والرائد " م.هـ"، معاون ضبط بالقسم، متورطين فى القضية، وكانا يعلمان بأمر تهريب المتهم.
 
ووجه اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، بسرعة ضبط المتهم الهارب، بسرعة تشكيل فريق بحث لضبط المتهم الهارب، وتمكنوا من استهداف المتهم فى مكان اختباؤه بمحافظة الإسكندرية.
 
 

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