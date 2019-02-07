أكسيد تعلن عن وظائف للشباب للعمل بخدمة العملاء والدعم الفنى

أعلنت شركة أكسيد العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن حاجتها إلى شباب للعمل بخدمة العملاء والدعم الفنى عبر الهاتف، بفروع الشركة بالسادس من أكتوبر أو المعادى أو مدينة نصر.

وحددت الشركة، متطلبات التعيين وهى شباب خريجين من ذوى الجنسين على أن يكون حاصلاً إما على شهادة جامعية أو معهد "4سنوات"، ويجيد اللغتين العربية والإنجيليزية، ويرفق بالأوراق موقف واضح من التجنيد، واشترطت ألا يزيد سن المتقدمين عن 34 عاماً كحد أقصى.

أما بالنسبة لمزايا الوظائف، عرضت "أكسيد" رواتب تبدأ من 2100 إلى 3400 جنيه، مع توفير تأمينات اجتماعية وصحية، بالإضافة إلى فرصة للترقى سريعاً بعد 6 أشهر، كما حفزت الشباب المتقدمين بخصومات على العديد من المتاجر والكافيهات والمطاعم والجيم.

أما عن التقدم لتلك الوظائف، أعلنت أكسيد أن الشباب الراغبين إجراء المقابلات فى فرع الشركة الرئيسة بالقرية التكنولوجية بالمعادى بشارع اللاسلكى متفرع من شارع النصر خلال الفترة من 10 صباحاً وحتى الساعة 3 عصرا أو التقديم من خلال : careers@xceedcc.com ، ولا توجد أى مصاريف أو رسوم للتقدم.