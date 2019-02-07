أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 7 - 2 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 7-2-2018.



إيقاف التداول على 8 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى مطاحن ومخابز الإسكندرية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، العربية للصناعات الهندسية، مستشفى النزهة الدولى، سماد مصر (ايجيفرت)، العبور للاستثمار العقارى.

البورصة تربح 4.3 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسى، والذى تراجع بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.3 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 817.415 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسى، والذى تراجع بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.3 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 817.415 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 233 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 31.2 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 73.33% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.38%، والعرب على 13.3% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.31%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 5.1 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 6.8 مليون جنيه، 85.8 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 8.9 مليون جنيه، 89.9 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 14753 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2375 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% عند مستوى 18673 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.39% ليغلق عند 692 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1751 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 466 نقطة.

وارتفعت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 52 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مستشفى النزهة الدولى بسعر إغلاق 54.360 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.20%

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 25.830 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.08%

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 14.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.75%

- الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود بسعر إغلاق 1.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.76%

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 4.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.58%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 7.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.53%

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 3.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.75%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 9.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.19%

- بنك كريدى أجريكول مصر بسعر إغلاق 43.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.14%

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 13.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.08%