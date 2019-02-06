5 مشاهد لا تفوتك من ختام زيارة البابا فرنسيس وشيخ الأزهر للإمارات.. صور

كتب خالد إبراهيم

غادر كال من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، الإمارات اليوم عقب زيارة استغرقت ثلاثة أيام، شهدت العديد من الفعاليات الهامة، ويرصد "اليوم السابع" بالصور 5 مشاهد لا تفوفك من الزيارة .