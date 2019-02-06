video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 فبراير 2019 01:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

5 مشاهد لا تفوتك من ختام زيارة البابا فرنسيس وشيخ الأزهر للإمارات.. صور

الأربعاء، 06 فبراير 2019 01:00 ص
5 مشاهد لا تفوتك من ختام زيارة البابا فرنسيس وشيخ الأزهر للإمارات.. صور زيارة البابا وشيخ الأزهر للإمارات
كتب خالد إبراهيم
إضافة تعليق

غادر كال من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، الإمارات اليوم عقب زيارة استغرقت ثلاثة أيام، شهدت العديد من الفعاليات الهامة، ويرصد "اليوم السابع" بالصور 5 مشاهد لا تفوفك من الزيارة .

 

  1. المشهد الأول كان قيام ‫ البابا فرنسيس و شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بالتوقيع على كرة الأولمبياد الخاص التذكارية، وذلك بمناسبة استضافة أبوظبي للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية فى الفترة من 8 إلى 22 مارس المقبل، ورافقهما الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى.

    البابا يوقع على الكرة
    البابا يوقع على الكرة

    شيخ الأزهر يوقع على الكرة
    شيخ الأزهر يوقع على الكرة
  2. المشهد الثانى كان شديد الإنسانية، حيث تمكنت فتاة من اختراق الحشود المتواجدة فى مدينة زايد الرياضية  لتحية البابا فرنسيس أثناء اتجاهه إلى ستاد مدينة أبو ظبى لإلقاء قداسه الأول أثناء تواجده للمرة الأولى فى دولة الإمارات العربية، والتقطت عدسات المصورين التصرف العفوى الذى أقدمته عليه الطفلة لتحية البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، وبادلها البابا نفس الشعور ولمس رأسها لمباركتها بعدما أوصلها إليه أحد الحراس المتواجدون بجانبه.
    فتاة تصل للبابا فرنسيس
    فتاة تصل للبابا فرنسيس
     
  3. المشهد الثالث كان توقيع وثيقة "الأخوة الإنسانية"، إضافة إلى توقيع حجر أساس مسجد الإمام أحمد الطيب، وكنيسة القديس فرنسيس، المقرر إقامتهما فى مدينة أبوظبى، والوثيقة هى نتاج عمل مشترك وحوار متواصل استمر لأكثر من عام ونصف بين الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان، وتحمل رؤيتهما لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين اتباع الأديان، وللمكانة والدور الذي ينبغى للأديان أن تقوم به فى عالمنا المعاصر.
    توقيع الوثيقة
    توقيع الوثيقة

    جانب من التوقيع
    جانب من التوقيع
     
  4. المشهد الرابع كان مشاركة  البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان فى الاجتماع الذى عقده مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى إحدى قاعات جامع الشيخ زايد الكبير، فى العاصمة الإماراتية أبو ظبى.
    أثناء مشاركة البابا
    أثناء مشاركة البابا
     
  5. المشهد الخامس كان مشاركة الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى فى وداع بابا الفاتيكان، وكذلك فى وداع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بالمطار الرئاسى بأبو ظبي، بعد زيارة استمرت 3 أيام اتسمحت بالود والتسامح .
    بن زايد يودع البابا فرنسيس
    بن زايد يودع البابا فرنسيس

    بن زايد يودع شيخ الأزهر
    بن زايد يودع شيخ الأزهر

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإمارات تصدر طابعا بريديا تذكاريا يحمل صورة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان

شيخ الأزهر يعود من أبو ظبي بعد المشاركة بمؤتمر "الأخوة الإنسانية"

شاهد.. ولى عهد أبو ظبى يودع شيخ الأزهر فى ختام زيارته إلى الإمارات

زيارة البابا فرنسيس للامارات

البابا فرنسيس

شيخ الأزهر

احمد الطيب

محمد بن زايد

اخبار عربيه

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
صور.. اللجنة العامة بالبرلمان توافق على مقترح تعديل الدستور بأغلبية ثلثى الأعضاء

صور.. اللجنة العامة بالبرلمان توافق على مقترح تعديل الدستور بأغلبية ثلثى الأعضاء

البنك المركزى يعلن ارتفاع احتياطى مصر إلى 42.616 مليار دولار فى يناير

البنك المركزى يعلن ارتفاع احتياطى مصر إلى 42.616 مليار دولار فى يناير

الرقابة الإدارية والداخلية تسقطان 4 تشكيلات منظمة لتهجير مصريين ولاجئين لـ14 دولة أجنبية.. العصابات تضم 71 متهما من محافظات مختلفة.. والمتهمون متورطون بجرائم رشوة واتجار بالنقد الأجنبى والإضرار بالاقتصاد القومى

الرقابة الإدارية والداخلية تسقطان 4 تشكيلات منظمة لتهجير مصريين ولاجئين لـ14 دولة أجنبية.. العصابات تضم 71 متهما من محافظات مختلفة.. والمتهمون متورطون بجرائم رشوة واتجار بالنقد الأجنبى والإضرار بالاقتصاد القومى

21 مليار جنيه فائض أولى بالموازنة بالنصف الأول من العام المالى الحالى.. المالية: طفرة بحصيلة الإيرادات العامة لترتفع بنسبة 28.4% خلال النصف الأول من العام المالى وزيادة الاستثمارات الحكومية لتسجل 56 مليار جنيه

21 مليار جنيه فائض أولى بالموازنة بالنصف الأول من العام المالى الحالى.. المالية: طفرة بحصيلة الإيرادات العامة لترتفع بنسبة 28.4% خلال النصف الأول من العام المالى وزيادة الاستثمارات الحكومية لتسجل 56 مليار جنيه

الأرصاد: انخفاض الحرارة 11 درجة غدا وتوقعات بسقوط أمطار على القاهرة

الأرصاد: انخفاض الحرارة 11 درجة غدا وتوقعات بسقوط أمطار على القاهرة

التعليم تعلن: التقدم لمسابقة المعلمين إلكترونيا.. والتعاقد لمدة تيرم واحد

التعليم تعلن: التقدم لمسابقة المعلمين إلكترونيا.. والتعاقد لمدة تيرم واحد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة