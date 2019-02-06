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وكيل الأزهر: تسليم الكتب أول أسبوع.. وامتحان تجريبى لـ"الكتاب المفتوح" مارس

الأربعاء، 06 فبراير 2019 06:28 م
وكيل الأزهر: تسليم الكتب أول أسبوع.. وامتحان تجريبى لـ"الكتاب المفتوح" مارس وكيل الأزهر خلال لقائه برؤساء ووكلاء المناطق الأزهرية
كتب لؤى على
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التقى الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم بمشيخة الأزهر، رؤساء المناطق الأزهرية ووكلاء المناطق ومديري الإدارات التعليمية، وذلك لبحث خطط الاستعداد للفصل الدراسي الثاني والنظر فيما تم خلال الفصل الدراسي الأول وبحث سبل تطوير العملية التعليمية.
 
وصرَّح وكيل الأزهر بأنه سيتم تسليم الكتب الدراسية من أول أسبوع في الفصل الدراسي الثاني، منبهًا على ضرورة التزام المناطق الأزهرية بتوزيع الطبعات الحديثة للكتب للطلاب، وأنه سيتم عقد اختبارات تجريبية لنظام امتحانات الكتاب المفتوح ((Open Book على الصف الأول الثانوي وذلك في شهر مارس المقبل، ونشر نماذج لتدريب المعلم والطالب على هذه النوعية من الأسئلة عبر بوابة الأزهر، وهو نظام ينمي مهارة الطالب ويحتاج إلى مذاكرة وفهم للمنهج للقدرة على إجابة الأسئلة.
 
وقال الشيخ عباس إن النهوض بالتعليم الأزهري أولوية كبرى في ظل التحديات الراهنة، وأن التعليم الأزهري يشهد تطورًا ملحوظًا في إطار عملية إصلاح المنظومة التعليمية التي كلف بها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، منذ العام 2015، ونحن نؤمن بحتمية النهوض بالعملية التعليمية لأن التعليم هو الركيزة الأساسية للتقدم والرخاء ودعم الاستقرار.
 
وأكد وكيل الأزهر على المسؤولين عن التعليم بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية على الاستفادة من إحصاءات نسب النجاح الخاصة بالمعاهد وبكل مادة وكل طالب، في العمل على رفع كفاءة المعلمين والطلاب ووضع خطط لتحسين الأداء داخل المعاهد التي تنخفض بها نسبة النجاح، مشيرًا إلى أنه قد تم تصميم نماذج ورقية ستسلم للموجهين لكتابة تفاصيل زياراتهم للمعاهد ورفعها لمديري الإدارات لتقييمها وإرسالها إلى مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية.
 
 
 
 
 
 

 


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