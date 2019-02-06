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وزيرا ثقافة مصر وجيبوتى يبحثان التعاون المشترك بين البلدين

الأربعاء، 06 فبراير 2019 10:28 م
وزيرا ثقافة مصر وجيبوتى يبحثان التعاون المشترك بين البلدين الدكتورة إيناس عبد الدايم تستقبل وزير الثقافة بجمهورية جيبوتي
كتبت بسنت جميل
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استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مؤمن حسن برى وزير الشئون الإسلامية والثقافة بجمهورية جيبوتى، وبحثا سبل دعم وتعزيز التعاون الثقافى والفنى المشترك بين الجانبين والعلاقات الحضارية، وذلك أثناء زيارته للقاهرة للمشاركة فى فعاليات مهرجان منظمة التعاون الإسلامى الأول الذى تستضيفه مصر من 5 إلى 9 فبراير الجارى.

 

وأكدت "عبد الدايم" على التعاون الوثيق بين البلدين وعلاقات الأخوة والمحبة التى تجمعهما فكرياً وعلى أهمية دعم تعاونهما فى مختلف المجالات الثقافية والفنية، وأشارت إلى الأنشطة التى تنظمها وزارة الثقافة فى مصر وعلى المستوى الإفريقى والتى تعكس استراتيجية الدولة لتنشيط وتعميق العلاقات مع دول القارة السمراء ابناء الارض الواحدة واهتمامها بصناعة الثقافة التى تعد احد مقومات تشكيل الوعى ،ووجهت له دعوه لزيارة بعض المعالم الثقافية فى مصر منها دار الكتب التى تم افتتاحها مؤخرا ومعرض كنوز متاحفنا بقصر عائشة فهمى.

 

ومن جانبه قدم "برى" التهنئة لمصر حكومة وشعبا على رئاسة الاتحاد الأفريقى، وأشاد بالتنوع الثقافى الذى تشهده مصر حاليا وبتمثيل المرأة فى الحكومة المصرية وطلب التعاون مع وزارة الثقافة للمساهمة فى تأسيس أكبر مكتبة وطنية ومتحف فى جيبوتى نظرا لما تمتلكه مصر من خبرات فى هذا المجال خاصة فى صناعة الكتاب ووصف مصر بأنها قوة مؤثرة على مستقبل العالم.

 


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ايناس عبد الدايم

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