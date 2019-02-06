هيئة الاستثمار: انتهاء إنشاءات المنطقة النسيجية بالمنيا نهاية 2020

فريق المحافظات

أعلن المهندس محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أنه سيتم الانتهاء من الإنشاءات الخاصة بالمنطقة الحرة النسيجية بمحافظة المنيا نهاية عام 2020 ، ومن المنتظر أن يبدأ العمل بها مطلع 2021 باستثمارات تقدر بمليار ونصف المليار دولار لتوفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، لافتا أن ذلك سيخلق نوعا من التكامل الاستثماري الصناعي التجاري الزراعي والخدمي داخل المحافظة مع المناطق الصناعية الأخرى ومنطقة الاستصلاح الزراعي غرب غرب المنيا .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للمنطقة الحرة برئاسة اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، وبحضور المهندس محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس معتصم راشد، امين عام اتحاد المستثمرين بمصر، والمهندس محمود سعد، مدير المنطقة الصناعية بالمنيا، وعدد من الجهات المعنية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للتنمية للاستثمار، أن المناطق الصناعية بمحافظة المنيا سيشملها القرار الجمهوري بتخصيص الأرض لها بالمجان ، وكذلك الحصول علي بعض الحوافز الاستثمارية من بينها الإعفاء الضريبي بنسبة 50% ، مشيرا الي أن الفترة القادمة سيتم بداية العمل في ترفيق المنطقة الحرة بتكلفة تتجاوز 200 مليون جنيه" مياه - كهرباء غاز طبيعي - صرف صحي" .

من جانبه، أكد محافظ المنيا أن المنطقة النسيجية الحرة ستكون هي أول منطقة حرة عامة علي مستوي مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتخصص في صناعات معينة، وستساهم في زيادة فرص النمو خلال الفترة القادمة من خلال وضع المحافظة علي الخريطة الاستثمارية وإعادة التوزيع في الفرص الاستثمارية في مناطق المطاهرة والسريرية والشيخ فضل ومنطقة غرب العدوة .

وقرر المحافظ خلال الاجتماع تشكيل لجنة لمنطقة غرب العدوة، برئاسة المهندس محمود سعد وعضوية الشئون القانونية ورئيس مركز العدوة والأملاك لدراسة منطقة العدوة وإعداد تقرير مفصل بشأنها.