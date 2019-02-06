ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادى الجديد 2019.. برقم الجلوس

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

ظهرت، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادى الجديد، بعد أن اعتمدها اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد بنسبة نجاح بلغت 90%، وهنأ الطلاب الناجحين متمنيا لهم الاستمرار في الحفاظ على التفوق حتى نهاية العام.

وقال الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد إن إدارة الخارجة التعليمية تضم 1706 طلاب وطالبات بــ34 لجنة و4 مراكز توزيع للأسئلة، وتضم إدارة الداخلة التعليمية 1437 طالبا وطالبة بـ 40 لجنة بجانب 4 مراكز توزيع للأسئلة، بينما تضم إدارة باريس التعليمية 283 طالبا بعدد 15 لجنة ومركزي توزيع أسئلة، وإدارة بلاط التعليمية تضم 224 طالبا و13 لجنة و3 مراكز توزيع، وإدارة الفرافرة التعليمية تضم 597 طالبا و14 لجنة ومركز واحد لتوزيع الأسئلة.

وأضاف التداوى أنه تم تكليف مديري الإدارات التعليمية الخمسة للمرور على جميع المدارس والبالغ عددها 444 مدرسة، والتي تشمل مراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية لمتابعة الاستعدادات الخاصة ببدء الفصل الدراسي والتجهيزات المختلفة بالمدارس لضمان بدء الدراسة وتوافر كافة سبل الراحة للطلاب.