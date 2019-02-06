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نائبة تكشف أسباب ارتفاع الاحتياطى النقدى.. وتؤكد: تحويلات المصريين بالخارج تتزايد

الأربعاء، 06 فبراير 2019 04:30 ص
نائبة تكشف أسباب ارتفاع الاحتياطى النقدى.. وتؤكد: تحويلات المصريين بالخارج تتزايد هيام حلاوه
كتب أحمد عرفة
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أكد النائبة هيام حلاوة، أن سبب ارتفاع نسبة الاحتياطى النقدى يكمن فى برنامج الدولة للإصلاح الاقتصادي وحرصها على زيادة معدل الصادرات، بالإضافة إلى الشهادات التى تم طرحها من البنوك لدعم الاحتياطى النقدى من الدولار .

 

وأضافت عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أحد أبرز أسباب ارتفاع الاحتياطى النقدى لمصر تزايد تحويلات المصريين من الخارج بالدولار، وهو ما ينعكس على زيادة العملة الأجنبية فى البنوك المصرية.

وتابعت النائبة هيام حلاوة: نأمل فى الحرص على ثبات هذه النسبة من الاحتياطى الأجنبى والعمل على ارتفاعها والمتابعة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى للدولة تحت رعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

كان البنك المركزى المصرى قال إن صافى الاحتياطيات الأجنبية بلغ 42.616 مليار دولار فى نهاية يناير ، ليزيد قليلا عن الشهر السابق.


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