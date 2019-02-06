وقال رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر نبيل فاضل - حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء - "إن ميليشيات الحوثي شرعت بملاحقة كافة العاملين بالمنظمة؛ لما أثارته مؤخرا من جرائم حوثية، مشيرا إلى أنه بحوزتهم وثائق وأدلة على تلك الجرائم، بما في ذلك بيع وسرقة الأعضاء البشرية".

وكانت منظمة مكافحة الاتجار بالبشر قد أصدرت تقريرا تضمن إدانة مليشيات الحوثي؛ لاستغلالها للجرحى والمصابين في المستشفيات الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث أكد التقرير تعمد المليشيات انتزاع أجزاء من أعضاء الجرحى وبيعها عبر شبكة خارج اليمن.