video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 فبراير 2019 09:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

موجة أمطار تضرب مدن القليوبية وتتسبب فى غرق الشوارع

الأربعاء، 06 فبراير 2019 08:25 ص
موجة أمطار تضرب مدن القليوبية وتتسبب فى غرق الشوارع جانب من الأمطار
القليوبية ــ إبراهيم سالم
إضافة تعليق

شهدت محافظة القليوبية، صباح اليوم الأربعاء، موجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار، مما أدى إلى حالة من الارتباك الشديد فى حركة المرور على الطرق، خاصة الطريق الزراعى، بسبب سقوط الأمطار وتكدس السيارات وتجمع المياه فى مطالع ومنازل الكبارى، مما أعاق الحركة بشكل كبير.

وناشد مرور القليوبية المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة، وعدم تخطى السرعات المقررة، وترك مساحات كافية بين السيارات منعا لوقوع أى حوادث.

IMG20190206073348

واضطرت شركة الكهرباء إلى قطع التيار الكهربائى عن بعض المناطق، وتم رفع حالة الطوارئ القصوى فى أرجاء المحافظة، فى الوقت نفسه أعلنت شركات الكهرباء حالة الطوارئ واستمرار العمل على مدار الـ24 ساعة المقبلة للتغلب على ما سينتج عن موجة الطقس السيئ.

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، أنه أعطى تعليماته لجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار فى رفع حالة الاستعداد القصوى والتيقظ لمواجهة سقوط أمطار موسم الشتاء والتغيرات المناخية التى قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة.

IMG20190206073447

وأكد المحافظ على الدور الهام الذى تقوم به غرفة العمليات والأزمات بالمحافظة لقيامها بتقديم كامل المعاونة والإمكانات المتاحة فى حالة حدوث أى طوارئ سيول أو أزمات قد تحدث، وكذلك التنسيق المستمر مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لمتابعة البلاغات العاجلة فى حينه وعلى مدار اليوم.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة والمدن والأحياء لمواجهة أى حالات طارئة أو تجمع مياه فى أى موقع من خلال التنسيق بين المراكز والمدن والأحياء وفروع شركة الصرف الصحى والمرور والحماية المدنية والإسعاف والصحة وتنفيذ خطة المحافظة المحكمة لتوزيع الشفاطات العملاقة والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق والمناطق الرئيسية وتمركزها مدعمة بفرق إنقاذ.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحة القليوبية تنظم 7 قوافل طبية لخدمة المناطق النائية خلال الشهر الجارى

محافظ القليوبية: ندرس توصيل الصرف الصحى وإنشاء محطة رفع بمنطقة النبراوى

تعطل البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية.. وننشر أسماء الناجحين

اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظة القليوبية

الامطار

امطار القليوبية




لا تفوتك
المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو لأهم مشروعات بورسعيد فى عهد الرئيس السيسى

المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو لأهم مشروعات بورسعيد فى عهد الرئيس السيسى

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

تميم يحول بلاده مخزنا للمنتجات التركية.. أنقرة تنفرد بالسوق القطرى والصادرات تتجاوز مليار دولار.."الحمدين " يعتمد على " الديكتاتور " لسد نقص السلع فى الأسواق بسبب مقاطعة الرباعى العربى لرعاة الإرهاب

تميم يحول بلاده مخزنا للمنتجات التركية.. أنقرة تنفرد بالسوق القطرى والصادرات تتجاوز مليار دولار.."الحمدين " يعتمد على " الديكتاتور " لسد نقص السلع فى الأسواق بسبب مقاطعة الرباعى العربى لرعاة الإرهاب

موعد مباراة برشلونة ضد الريال فى كأس ملك إسبانيا

موعد مباراة برشلونة ضد الريال فى كأس ملك إسبانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة