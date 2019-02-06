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مليشيات الحوثيين تمنع دخول الوقود إلى صنعاء

الأربعاء، 06 فبراير 2019 10:46 ص
مليشيات الحوثيين تمنع دخول الوقود إلى صنعاء مليشيات الحوثيين ـ صوة أرشيفية
عدن (أ ش أ)
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تحتجز ميليشيات الحوثى مئات الناقلات المحملة بالمشتقات النفطية فى منطقة عفار مديرية الملاجم، بمحافظة البيضاء، جنوب صنعاء، منذ عدة أسابيع وتمنع دخولها إلى مناطق سيطرتها، والوصول إلى صنعاء.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الأربعاء، عن مصادر محلية- لم تسمها- القول أن الميليشيات تحتجز ناقلات البنزين والديزل والغاز القادمة من محافظتى مأرب وحضرموت، فى المركز الجمركى الذى استحدثته فى عفار التابعة لمديرية الملاجم، وتفرض عليها وعلى الشاحنات المحملة بالأغذية والسلع التجارية رسوما جمركية تصل إلى مليونى ريال على الناقلة الواحدة.

من جانبهم قال سكان محليون أن إجراءات الحوثى ضاعفت من معاناة السكان، وتسببت فى ارتفاع أسعار مشتقات الوقود إلى ثلاثة أضعاف فى مناطق سيطرة الميليشيات مقارنة بالأسعار فى المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية.

إلى ذلك، انتقدت الحكومة اليمنية ما وصفته بـ"تعامى الأمم المتحدة عن انتهاكات ميليشيات الحوثى الإنقلابية لأسباب غير واضحة".

واعتبرت الحكومة، فى تصريحات لوزير الإعلام اليمنى، معمر الإريانى، خلال حديث مع قناة (العربية) أن من شأن ذلك إضعاف دور الأمم المتحدة أمام المجتمع الدولى.

 


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