مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدًا من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وخريجيها

استقبل الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وفدًا مشتركا من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وجمعية خريجيها، وأكثر من 70 طالبا وطالبة بالكلية، وجاء على رأس الوفد السفير عادل المليجي؛ رئيس جمعية خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور محمود السعيد؛ عميد الكلية.

وأعرب الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، عن سعادته لاستقبال الوفد، مؤكدًا أنها زيارة عزيزة على قلبه كونه خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأكد الفقي للطلاب أن مكتبة الإسكندرية تفتح أبوابها دائمًا لجميع الطلاب للاستفادة بما تقدمه من خدمات للقراء الباحثين.

ومن جانبه، قال السفير عادل المليجي؛ رئيس جمعية خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إنه يشعر بالسعادة الغامرة لزيارة مكتبة الإسكندرية، هذا الصرح الوطني العملاق، وأنه يشعر بالفخر لتولي الدكتور مصطفى الفقي مسئوليتها، وهو أحد أبرز رموز الخريجين من الدفعات الذهبية الأولى.

وأكد أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية هي كلية عتيدة، نشأت في مرحلة من المد الوطني والقومي في الستينيات، وقامت بتخريج العديد ممن يتولون مسئوليات هامة في كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، ولهم أدوار مشهودة في العمل الوطني والتنمية.

وقال الدكتور محمود السعيد؛ عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن هذه الزيارة تأتي في إطار الأنشطة الاجتماعية التي تعزز أواصر الارتباط بين طلاب الكلية وخريجيها، وأشار إلى أن الطلاب قاموا بجولة في مكتبة الإسكندرية، وسعدوا بمقابلة الدكتور مصطفى الفقي باعتباره نموذجا وقدوة للطلاب وحديثي التخرج.

جدير بالذكر أن الوفد ضم الوزير المفوض منى محمد جعفر، والوزير المفوض عبد المنعم فراج، والسفير زكري رمزي عبد الشهيد، والسفيرة هالة حسن إسماعيل، والسفير عبد الفتاح مصطفى عز الدين، والدكتور علي عبد العزيز سليمان، والدكتور طارق عبد الوهاب عميرة، وعدد كبير من أبرز خريجي الكلية.