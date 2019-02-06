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مش بس مفيدة لقلبك.. تناول الخضراوات والفواكه يوميا يحسن صحتك العقلية

الأربعاء، 06 فبراير 2019 06:41 م
مش بس مفيدة لقلبك.. تناول الخضراوات والفواكه يوميا يحسن صحتك العقلية تناول الخضروات والفواكه يوميا يحسن صحتك النفسية
كتبت أمل علام
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قالت صحيفة "ديلى ميل البريطانية" فى تقرير لها، إنك تحتاج إلى تناول 10 قطع من الخضراوات والفواكه يوميا ليكون أساسيا ضمن نظامك الغذائى لتحسين مزاجك، وزيادة قدرتك على العمل، إن قطع الفاكهة والخضار الطازجة غنية بالفيتامينات التى تقلل من الإلتهاب المرتبط بالاصابة بالاكتئاب، أجريت الدراسة على حوالى 50 ألف شخص بجامعة ليدز.

وأضافت الصحيفة، أنه من المعروف أنه منذ وقت طويل فإن تناول الكثير من الفواكه، والخضراوات مفيد لصحة القلب، لكن الأبحاث تشير الآن إلى أن التفاح، والجزر، والموز، مفيد للصحة النفسية ويعطيها دفعة قوية، لافتة أن إضافة 10 أجزاء إضافية من الفاكهة والخضراوات إلى نظامك الغذائى اليومى لها نفس التأثير على صحتك النفسية ، وتجعلك تقبل على العمل حسب الدراسة.

ويقول العلماء إنك إذا قمت بقطع المنتجات الطازجة من نظامك الغذائى، فإن صحتك النفسية تتراجع .

أجرت جامعة ليدز هذا البحث بقيادة نيل أوشن، زميلة أبحاث في الاقتصاديات السلوكية، حيث تقدم نتائجنا دليلاً إضافياً على أن إقناع الناس باستهلاك المزيد من الفاكهة والخضار قد لا يعود بالنفع على صحتهم البدنية على المدى الطويل فحسب، بل أيضاً على صحتهم العقلية على المدى القصير، كما كتب الباحثون في مجلة العلوم الإجتماعية والطب.

تم سؤال المشاركين عن عدد الأجزاء من المنتجات الطازجة التي يتناولونها عادة في اليوم أو الأسبوع ، تم تعريف الجزء بأنه قطعة من الفاكهة، أو كوب، أو حجم قبضة اليد من الخضروات الخام، أو نصف كوب من الخضار المطبوخ.

لتحديد الحالات الصحية العقلية، أكمل المشاركون استبيان الصحة العامة، الذي سأل عن مستويات سعادتهم ، وقيمتهم الذاتية.

وأوضحت الصحيفة، أنه بناء على بحث سابق ثبت وجود صلة بين نظامنا الغذائي، وصحتنا العقلية، قام العلماء بتحليل البيانات من المسح الذى أجرى على الأسرة البريطانية الذي تم جمعه بين عامي 2010 و 2017.

يتكون هذا المسح من معلومات عن استهلاك الفاكهة والخضروات، فضلاً عن صحتهم العقلية، لحوالي 50 ألف شخص.

كشفت النتائج أن الصحة العقلية للشخص تتحسن بما يتناسب مع كمية الفاكهة ،والخضراوات التي يتناولونها كل يوم.

وكتب الباحثون أن تناول جزء واحد إضافي من التوت ،أو الخضر ،أو السلطة يعزز من الصحة العقلية للشخص ،حيث ارتبط تناول الخضروات والفواكه بتحسين المزاج والشعور بالسعادة.

على الرغم من الفوائد المتعلقة بالصحة العقلية والنفسية  من تناول الكثير من المنتجات الطازجة ، فقد كشفت النتائج أن 78 %من المشاركين استهلكوا أقل من 5 حصص الموصى بها في اليوم.

على الرغم من عدم وضوح السبب في أن المنتجات الطازجة تعزز صحتنا العقلية، إلا أن الدراسات السابقة تؤكد بأن الفاصوليا، والبرتقال، والسبانخ، غنية بالفيتامينات E و C ، اللذان يقللان من الالتهاب و"الإجهاد الداخلي" المرتبط بالاكتئاب، كما أن الكربوهيدرات المعقدة في الفاكهة والخضراوات، قد تعزز أيضًا مستويات هرمون السيروتونين فى الدماغ.

وأثبتت الدراسة أيضا أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 64 سنة، كانوا أقل احتمالا للحصول على ما يكفي من الفاكهة أو الخضراوات، كم أن المشاركات الإناث تناولن أكثر بكثير من المنتجات الطازجة من الرجال.


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فوائد الخضروات والفواكه

صحتك النفسية والعقلية

القلب

الخضروات والفواكه الطازجة

فوائد الخضروات والفواكه الطازجة

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