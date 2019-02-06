مشرع بريطانى: ماى ستحصل على وقت إضافى إذا اقنعت بروكسل بالحوار

رويترز

قال نائب فى البرلمان البريطانى شارك فى مناقشات مع الحكومة اليوم الأربعاء إن حزب رئيسة الوزراء تيريزا ماى سيمنحها مزيدا من الوقت للتفاوض بشأن الخروج من الاتحاد الاوروبى إذا استطاعت اقناع التكتل بإجراء حوار.

وتجاوز نواب من جناحى حزب المحافظين المنقسم بشدة ماى الأسبوع الماضى وخرجوا بخطة تسوية تدعو رئيسة الوزراء إلى العودة إلى بروكسل وإعادة فتح النقاش حول العنصر الأكثر إثارة للخلاف فى اتفاق الخروج وهو الترتيب الخاص بإقليم أيرلندا الشمالية.

وفى حديث إلى صحفيين اليوم الأربعاء، قال النواب المسؤولون عن الخطة، التى أُطلق عليها اسم (تسوية مولتهاوس) نسبة إلى كيت مولتهاوس الذى توسط فيها، إن اقتراحهم أُخذ على محمل الجد، وتحدثوا عن المحادثات المكثفة مع الحكومة لبلورته بينما تستعد ماى لعقد اجتماعات فى بروكسل غدا الخميس.

وقال أحد أعضاء المجموعة إنه إذا استطاعت ماى اثبات أن الاتحاد الأوروبى مستعد لإعادة التفاوض ، فستحصل لنفسها على مزيد من الوقت وتتجنب التعرض لهجوم لاذع فى البرلمان الأسبوع المقبل عندما تعود لتتحدث عما أحرزته من تقدم.

وقال النائب الذى اشترط عدم نشر اسمه "نحتاج إلى أن نرى استعدادا من الاتحاد الأوروبى... هى (ماى) التى يجب أن تقنعهم". ورفض الاتحاد الأوروبى مرارا فكرة إعادة فتح النقاش على النص القانونى لاتفاقية الخروج. ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد يوم 29 مارس.