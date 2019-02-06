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مساعد وزير الخارجية: نتطلع لزيادة حركة السياحة الرومانية إلى مصر

الأربعاء، 06 فبراير 2019 10:15 م
مساعد وزير الخارجية: نتطلع لزيادة حركة السياحة الرومانية إلى مصر وفد من الخارجية الرومانية
كتب أحمد جمعة
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استضافت وزارة الخارجية اليوم محادثات سياسية مع وفد من الخارجية الرومانية الرئيس الدورى للاتحاد الأوروبى برئاسة السفيرة مونيكا جورجيتا سكرتير الدولة الرومانية للشئون العالمية.
 
وصرح السفير عمرو رمضان مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية بأن المحدثات تناولت سبل تكثيف التشاور السياسى بين البلدين خلال الفترة المقبلة تعزيزاً للعلاقات الدبلوماسية التاريخية بين البلدين التي تمتد لأكثر من 112 عاماً، أخذاً فى الحسبان تولى كل منهما رئاسة التجمع الإقليمى الذى تنتمى إليه خلال عام 2019، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ورومانيا في مجالات التجارة، والاستثمار، والزراعة، والغاز الطبيعي، والبترول، والسكك الحديدية.
 
 
 وعرض الجانب المصري في هذا السياق فرص الاستثمار الواعدة في السوق المصري لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما اتفق الجانبان على دعم جهود زيادة التجارة بين مصر رومانيا والتي بلغت نحو 900 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018، مع العمل على تحسين الميزان التجارى لصالح مصر.

 

وأكد السفير عمرو رمضان على تطلع مصر لزيادة حركة السياحة الرومانية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع ما تقرر من زيادة عدد رحلات الطيران العارض بين مصر  ورومانيا إلى 9 رحلات أسبوعياً إلى كل من الغردقة وشرم الشيخ بدءً من إبريل 2019، مشيراً إلى أن حركة السياحة الرومانية إلى مصر تضاعفت خلال عام 2018.

 

كما تطرق الجانبان إلى الترتيبات الجارية لاستضافة مصر أول قمة بين دول جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في شرم الشيخ يومي 24 و25 فبراير 2019، والتى من المنتظر مشاركة الرئيس الرومانى فيها.

 

من جانب آخر، تناولت المحادثات عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث قدم الجانب المصري عرضاً لرؤية مصر لمجمل الأوضاع في الشرق الأوسط لاسيما فيما يتصل بعملية السلام، إلى جانب مستجدات الأوضاع في ليبيا، والشأن السورى، والأزمة في اليمن، فضلاً عن جهود مصر في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. 

 

من جانبه، استعرض الجانب الروماني رؤيته للأوضاع في منطقة البلقان والبحر الأسود إلى جانب التحديات الأمنية التى تواجه القارة الأوروبية. وأعرب الجانب الروماني في هذا الصدد عن تقديره لجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية فضلاً عن استضافة مصر لما يقرب من 6 ملايين لاجئ من مختلف دول المنطقة.


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