مساعد وزير الخارجية: نتطلع لزيادة حركة السياحة الرومانية إلى مصر

وأكد السفير عمرو رمضان على تطلع مصر لزيادة حركة السياحة الرومانية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع ما تقرر من زيادة عدد رحلات الطيران العارض بين مصر ورومانيا إلى 9 رحلات أسبوعياً إلى كل من الغردقة وشرم الشيخ بدءً من إبريل 2019، مشيراً إلى أن حركة السياحة الرومانية إلى مصر تضاعفت خلال عام 2018.

كما تطرق الجانبان إلى الترتيبات الجارية لاستضافة مصر أول قمة بين دول جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في شرم الشيخ يومي 24 و25 فبراير 2019، والتى من المنتظر مشاركة الرئيس الرومانى فيها.

من جانب آخر، تناولت المحادثات عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث قدم الجانب المصري عرضاً لرؤية مصر لمجمل الأوضاع في الشرق الأوسط لاسيما فيما يتصل بعملية السلام، إلى جانب مستجدات الأوضاع في ليبيا، والشأن السورى، والأزمة في اليمن، فضلاً عن جهود مصر في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

من جانبه، استعرض الجانب الروماني رؤيته للأوضاع في منطقة البلقان والبحر الأسود إلى جانب التحديات الأمنية التى تواجه القارة الأوروبية. وأعرب الجانب الروماني في هذا الصدد عن تقديره لجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية فضلاً عن استضافة مصر لما يقرب من 6 ملايين لاجئ من مختلف دول المنطقة.