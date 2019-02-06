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محافظ المنيا يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.6%

الأربعاء، 06 فبراير 2019 07:53 ص
محافظ المنيا يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.6% اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
المنيا- فريق المحافظات
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اعتمد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول للعام 2018/2019، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 70.6%

أعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين، متمنيا دوام النجاح والتفوق، وحث الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز خلال المراحل الدراسية المقبلة للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمى.

وأكد حرص المحافظة على الاهتمام بالمنظومة التعليمية باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحا أن المحافظة لن تدخر جهدا لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية لدفع عجلة البحث والتقدم إلى الأمام من خلال رفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

من جانبه، قال محمد عزب وكيل وزارة التعليم إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية 104449 طالبا، حضر منهم 102817 طالبا، بنسبة نجاح 70.6%  بإجمالى عدد 72651 طالبا وبلغ عدد الحاصلين على المجموع النهائى 140 درجة "783" طالب.

وأضاف بلغت نسبة النجاح للصف الثالث الإعدادى للطلاب المكفوفين 100%، فيما جاءت نسبة النجاح للشهادة "الإعدادية المهنية وضعاف السمع" 90%، كما نجح 998 من إجمالى 1368 طالبا متقدما بمرحلة التعليم الأساسى "القسم المهنى".


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