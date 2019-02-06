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محافظ المنوفية غلق 394 منشأة طبية و27 صيدلية

الأربعاء، 06 فبراير 2019 08:55 م
محافظ المنوفية غلق 394 منشأة طبية و27 صيدلية اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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قرر اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، غلق 27 صيدلية على مستوى مدن ومراكز المحافظة لمدة شهر لمزاولتها النشاط بدون مدير مسئول، وذلك بناء على المادة رقم 19 و22 من قانون مزاولة المهنة لسنة 1955، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها، منها 16 صيدلية بقرى ومركز شبين الكوم و5 صيدليات بقرى ومركز تلا و6 صيدليات بقرى ومركز الباجور.

 

كما وافق المحافظ على غلق مخزن لمدة شهر يزاول نشاطه بدون مدير مسئول بمدينة شبين الكوم، وذلك بناء على المادة رقم 19 و22 من قانون مزاولة المهنة لسنة 1955.

 

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على استمرار الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

 

وقرر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية غلق 394 منشأة طبية على مستوى مدن ومراكز المحافظة لمزاولتها النشاط بدون ترخيص، تتمثل فى (مراكز علاج طبيعى، مراكز لتقويم الأسنان، مراكز طبية) واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها .

 

وذلك طبقا للقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة ومخالفتها للقانون رقم 367 لسنة 1954 للتشخيص الطبى المعملى والقانون رقم 3 لسنة 1985 فى شان مزاولة مهنة العلاج الطبيعى والقانون رقم 59 لسنة 1960 بشأن الإشعاعات المؤينة، منها 21 منشأة بمدينة السادات و26 بمدينة شبين الكوم، 29 منوف، 71 تلا، 26 الباجور، 33 قويسنا، 75 بركة السبع، 53 أشمون، 18 الشهداء و42 منشأة بسرس الليان.

 

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على استمرار الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم وشدة على المخالفين حفاظا على صحة المواطنين.

 


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