محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لاستعدادات حملة القضاء على الطفيليات المعوية

القليوبية إبراهيم سالم

شدد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، على ضرورة التنسيق والتعاون بين مديرية الشئون الصحية ومديرية التربية والتعليم، لتنفيذ الحملة التى أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان لتطعيم جميع طلاب المرحلة الابتدائية بجميع المدارس فى جميع أنحاء الجمهورية فى الفترة من 12 فبراير وحتى 21 فبراير الجارى، وذلك لخفض معدل انتشار الطفيليات المعوية.

وأكد مرزوق، حرصه على تطعيم الأطفال لأن ذلك يقلل من الآثار السلبية ومنع حدوث الأوبئة وبناء أجيال صحية لها القدرة على النهوض بأنفسها وبمجتمعاتها مناشدًا جميع الأسر بعدم التكاسل والتراخى بما يتعلق بصحة أبنائهم والاهتمام بإعطائهم كافة التطعيمات، موضحا أن كافة التطعيمات التي يتناولها الطلاب بالمدارس أمنه ويتم تداولها عالميا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، لمناقشة اليات تنفيذ الحملة بحضور وكيل وزارة الصحة ومدير عام التأمين الصحي والشباب والرياضة والتربية والتعليم والأزهر الشريف والكنيسة ومركز النيل للإعلام، حيث أكد المحافظ علي ضرورة التنسيق الكامل أثناء تنفيذ الحملة والرقابة والمتابعة الشديدة لمنع اي مخالفات وتحديد المسئوليات لكل المشاركين بالحملة.

ومن جانبه، وأكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الهدف من الحملة هو خفض معدل انتشار الطفيليات المعوية باستخدام عقار "ميبندازول" قرص واحد وجرعة واحدة أمنة وفعالة ضد الطفيليات المعوية، وليس لها أية أثار جانبيه، موضحا بأهمية تطعيم الأطفال فى مرحلة مبكرة من أعمارهم وذلك ضمن الجدول الزمنى المحدد وإكمال جميع التطعيمات لكى تؤدى الغرض منها.