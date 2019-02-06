محافظ القليوبية: ندرس توصيل الصرف الصحى وإنشاء محطة رفع بمنطقة النبراوى

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أنه جارى دراسة خدمة منطقة النبراوى التابعة لمدينة أبو زعبل بالخانكة، بالصرف الصحى، حيث يتم حاليا إعداد مستندات الطرح تمهيدا لصرحها على الشركات المتخصصة بعد تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة.

وأضاف "عبد الحليم"، أن الصرف الصحى بمنطقة النبراوى صرف عشوائى قديم تم توصيله على مصرف العكرشة، وعند ارتفاع منسوب المياه بالمصرف يؤدى إلى ارتفاع منسوب المياه بالشوارع والمنازل بهذه المنطقة، مشيرا إلى أنه تم شفط المياه بالشوارع أكثر من مرة، وتم فك الاختناقات بالمصرف أكثر من مرة والمصرف يحتاج إلى تطهير كامل.

وأوضح، أنه جارى السير فى إجراءات التخصيص لقطعة أرض أملاك دولة لإقامة محطة رفع صرف صحى لخدمة المنطقة والتى تم معاينتها بمعرفة الجهاز التنفيذى.

وكان قد اشتكى عدد من أهالى حوض النبراوى بأبو زعبل التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية عن غرق شوارع ومنازل المنطقة بمياه الصرف.

أوضح أحد الأهالى، أن السبب الرئيسى لظهور المشكلة هو عدم تطهير مصرف العكرشة المار بقرية أبو زعبل والذى تصرف عليه منطقة النبراوى، مما أدى إلى غرق الشوارع والمنازل فى مياه الصرف وأن المنطقة بها أكثر من 5000 أسرة.

وقال محمد إبراهيم من سكان المنطقة: إن هناك كوبرى يطلق عليه كوبرى الكرتون هو سبب حقيقى لتفاقم المشكلة لأنه غير مطابق للمواصفات، ويحجز الرواسب ويمنع مرور سريان الصرف فى المصرف، وأوضح أنه لا يوجد بالمنطقة صرف صحى.