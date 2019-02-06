محافظ الجيزة: رفع درجة الاستعداد القصوى لإزالة آثار الأمطار

بادرت محافظة الجيزة بالدفع بــ 40سيارة لشفط مياه الأمطار فور هطولها مساء أمس تجنباً لزيادة تجمعات المياه خاصه فى ظل تعرض البلاد لموجه سقوط الامطار على مدار الثلاثه ايام القادمة .

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المعدات التى تم الدفع بها تابعة للهيئة العامة للنظافة والتجميل والأحياء والمراكز وشركه مياه الشرب والصرف الصحى حيث تم توجيه المعدات الى أماكن التجمعات خاصه بطريق الإسكندرية الصحراوى والرماية والمنطقة الأثرية ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق والشوارع والطرق الرئيسية.

أشار المحافظ إلى أنه تم توجيه الأحياء والمراكز والمدن برفع درجة الاستعداد القصوى والنزول للشوارع لمتابعة أعمال إزالة أى آثار للأمطار من الشوارع لتيسير الحركة المرورية وحركة المشاة، إضافة إلى تمركز السيارات والمعدات بالمناطق والبؤر التى تعانى من تجمع مياه الأمطار بها لسرعة إزالتها.

وأشار شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل انه تم الدفع بمواتير لشفط مياه الأمطار من الطرق الرئيسية مؤكدا على متابعة الأعمال على مدار اليوم وفق خطة انتشار أعدتها المحافظة وبالتنسيق مع شركة الصرف الصحى ومياه الشرب والأحياء والمراكز.