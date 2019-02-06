محافظ البحر الأحمر يفتتح أعمال تطوير معهد الشيخ المراغى الأزهرى بالشلاتين

افتتح، اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، معهد الشيخ محمد مصطفى المراغي الأزهري " إعدادي - الثانوي" بنين بمدينة الشلاتين ،عقب أعمال التطوير التي تمت به.
ويقام معهد الشيخ المراغى الازهرى بالشلاتين، علي مساحة 3000 متر مربع وبتكلفة إجمالية بلغت 15 مليون جنيه، وعقب الافتتاح تفقد المحافظ المعهد للاطمئنان علي مدي جاهزية الفصول الجديدة لاستقبال الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
وشدد عبد الله بضرورة مراعاة كثافة الفصول بحيث لا تتجاوز كثافة الفصل اكثر من 25 طالب وطالبة في مرحلتي الاعداديه والثانوية.
كما افتتح محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء مركز التكوين المهني بمدينة الشلاتين، والذي يضم ورشة نجارة وورشة حدادة بالإضافة إلي ورشة وفصل الخياطة الخاصة بتعليم السيدات اساسيات الخياطة وتفصيل الملابس .
وأكد محافظ البحر الأحمر أن مركز التكوين المهني سيعمل علي فتح فرص عمل حقيقية لأبناء الشلاتين وحلايب لتعليم حرف المهنية المختلفة التي ستكون مصدر رزق لهم .
كما أكد محافظ البحر الأحمر علي المقاولون العرب عمل برتوكول مع التضامن الاجتماعي لتدريب المواطنين علي مهنة وحرفة المعمار ، عن طريق الفنين والمهندسين التابعين للمقاولون العرب ، والعمل علي إنتاج كافة احتياجات الأهالي من أعمال نجارة وحدادة وملابس .
كما وجه المحافظ لمدير مديرية التضامن الاجتماعي بضرورة فتح فصل تدريب وتعليم وتخزين وتغليف وتعبئة الأسماك بالتوازي مع افتتاح ميناء الصيد بمدينة الشلاتين وميناء الصيد بابورماد ، مشدداً علي ضرورة العمل علي تسويق المنتجات .
وتضمنت جولة المحافظ بالشلاتين، افتتاح المحطة الإقليمية لبحوث الصحراء بحضور الدكتور نعيم مصلحى رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، والتي تبلغ مساحتها 10 الاف متر بتكلفة إجمالية قدرها 7ملايين جنيه، ومن المقرر أن تعمل تلك المحطة في مجالات عدة بينها الكشف على الآبار أبحاث التربة والمياه.
كما وزع محافظ البحر الأحمر أجهزة تعويضية على ذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة الشلاتين، وتضمنت الأجهزة 6 كراسى متحركة، ودراجة بخارية بالإضافة إلي عدد كبير من الالحفة للأسر، وذلك تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية تحت مسمى "حياة كريمة" ، والتى تستهدف الأسر الأولى بالرعاية.
حضر الافتتاح المركز العميد محمد محسن رئيس مدينة الشلاتين والمهندس مخلص ثروت رئيس فرع المقاولون العرب بالبحر الأحمر ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .
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