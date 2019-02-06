محافظ البحر الأحمر يفتتح أعمال تطوير معهد الشيخ المراغى الأزهرى بالشلاتين

البحر الأحمر - عماد عرفة

افتتح، اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، معهد الشيخ محمد مصطفى المراغي الأزهري " إعدادي - الثانوي" بنين بمدينة الشلاتين ،عقب أعمال التطوير التي تمت به.

ويقام معهد الشيخ المراغى الازهرى بالشلاتين، علي مساحة 3000 متر مربع وبتكلفة إجمالية بلغت 15 مليون جنيه، وعقب الافتتاح تفقد المحافظ المعهد للاطمئنان علي مدي جاهزية الفصول الجديدة لاستقبال الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وشدد عبد الله بضرورة مراعاة كثافة الفصول بحيث لا تتجاوز كثافة الفصل اكثر من 25 طالب وطالبة في مرحلتي الاعداديه والثانوية.