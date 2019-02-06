video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 فبراير 2019 03:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحر الأحمر يفتتح أعمال تطوير معهد الشيخ المراغى الأزهرى بالشلاتين

الأربعاء، 06 فبراير 2019 02:50 م
محافظ البحر الأحمر يفتتح أعمال تطوير معهد الشيخ المراغى الأزهرى بالشلاتين جانب من افتتاحات المحافظ بالشلاتين
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق
افتتح، اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، معهد الشيخ محمد مصطفى المراغي الأزهري " إعدادي - الثانوي" بنين بمدينة الشلاتين ،عقب أعمال التطوير التي تمت به. 
 
ويقام معهد الشيخ المراغى الازهرى بالشلاتين، علي مساحة 3000 متر مربع وبتكلفة إجمالية بلغت 15 مليون جنيه، وعقب الافتتاح تفقد المحافظ  المعهد للاطمئنان علي مدي جاهزية الفصول الجديدة لاستقبال الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني. 
 
وشدد عبد الله بضرورة مراعاة كثافة الفصول بحيث لا تتجاوز كثافة الفصل اكثر من 25 طالب وطالبة في مرحلتي الاعداديه والثانوية. 
 
كما افتتح محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء  مركز التكوين المهني بمدينة الشلاتين، والذي يضم ورشة نجارة وورشة حدادة بالإضافة إلي ورشة وفصل الخياطة الخاصة بتعليم السيدات اساسيات الخياطة وتفصيل الملابس .
 
وأكد محافظ البحر الأحمر أن مركز التكوين المهني سيعمل علي فتح فرص عمل حقيقية لأبناء الشلاتين وحلايب  لتعليم حرف المهنية المختلفة التي ستكون مصدر رزق لهم . 
 
كما أكد محافظ البحر الأحمر علي  المقاولون العرب عمل برتوكول مع التضامن الاجتماعي لتدريب المواطنين  علي مهنة وحرفة المعمار ، عن طريق الفنين والمهندسين التابعين للمقاولون العرب ، والعمل علي إنتاج كافة احتياجات الأهالي من أعمال نجارة وحدادة وملابس .
 
كما وجه المحافظ لمدير مديرية التضامن الاجتماعي بضرورة فتح فصل تدريب وتعليم وتخزين وتغليف وتعبئة الأسماك بالتوازي مع افتتاح ميناء الصيد بمدينة الشلاتين وميناء الصيد بابورماد ، مشدداً علي ضرورة العمل علي تسويق المنتجات .
 
وتضمنت جولة المحافظ بالشلاتين، افتتاح المحطة الإقليمية لبحوث الصحراء بحضور الدكتور  نعيم مصلحى رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، والتي تبلغ مساحتها   10 الاف متر بتكلفة إجمالية قدرها 7ملايين جنيه، ومن المقرر أن تعمل تلك المحطة في مجالات عدة بينها  الكشف على الآبار أبحاث التربة والمياه.
 
كما وزع محافظ البحر الأحمر أجهزة تعويضية على ذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة الشلاتين، وتضمنت الأجهزة  6 كراسى متحركة، ودراجة بخارية بالإضافة إلي عدد كبير من الالحفة للأسر، وذلك تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية تحت مسمى "حياة كريمة" ، والتى تستهدف الأسر الأولى بالرعاية.
 
حضر الافتتاح المركز العميد محمد محسن رئيس مدينة الشلاتين والمهندس مخلص ثروت رئيس فرع المقاولون العرب بالبحر الأحمر ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. محافظ البحر الأحمر يسلم عقود 200 وحدة إسكان بدوى بحلايب

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

معهد الشيخ المراعي

الشلاتين




لا تفوتك
التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة