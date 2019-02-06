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محافظ الإسكندرية يفتتح معرض "تراث للصناعات البدوية واليدوية" ببرج العرب

الأربعاء، 06 فبراير 2019 04:58 م
محافظ الإسكندرية يفتتح معرض "تراث للصناعات البدوية واليدوية" ببرج العرب جانب من افتتاح محافظ الاسكندرية للمعرض
الاسكندرية جاكلين منير
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افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم الاربعاء، معرض " تراث للصناعات البدوية واليدوية" بمركز ومدينة برج العرب، والذي يأتي انطلاقا من مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار الحفاظ على التراث الثقافي والصناعات اليدوية، حيث يقام تحت رعاية محافظ الإسكندرية، وبالتعاون بين مركز ومدينة برج العرب برئاسة المهندسة جيهان مسعود رئيس المركز، وجهاز تنمية المشروعات ومنظمات المجتمع المدني، والذى يمتد على مدار يومي 6 و 7 فبراير الجاري، من الساعة 10 صباحا حتى 8 مساء.
 
وخلال الافتتاح، تفقد المحافظ المعرض الذي يقام للمرة الأولى بمركز ومدينة برج العرب، ويضم أكثر من 250 عارضا بمختلف المنتجات اليدوية والبدوية، من بنيهم عارضون من ذوي الإحتياجات الخاصة ، مشيدا بالمعروضات والخامات الممتازة للمنتجات المتميزة التي تعرض بمثل تلك المعارض، والتي من شأنها دعم الصناعات اليدوية، وتوفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل للشباب والمرأة، وإتاحة منتجات متنوعة تلبي احتياجات البيت المصري.
 
على الصعيد ذاته، قدم قنصوة الشكر لرئيس المركز وجميع القائمين على المعرض، مؤكدا أن إقامة هذه المعارض يأتي في إطار جهود الجهاز التنفيذي والمواطنين والمجتمع المدني، في تشجيع المنتج المصري وتوفير السلع المختلفة للمواطنين، بأسعار مناسبة وتسويق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
 
جانب من افتتاح محافظ الاسكندرية للمعرض (1)
جانب من افتتاح محافظ الاسكندرية للمعرض

جانب من افتتاح محافظ الاسكندرية للمعرض (2)
جانب من افتتاح محافظ الاسكندرية للمعرض

جانب من افتتاح محافظ الاسكندرية للمعرض (3)
جانب من افتتاح محافظ الاسكندرية للمعرض 

 


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