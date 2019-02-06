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مجلس الأعمال: زيارة وفد 50 شركة يابانية لمصر فرصة لزيادة الاستثمارات المشتركة

الأربعاء، 06 فبراير 2019 03:16 م
مجلس الأعمال: زيارة وفد 50 شركة يابانية لمصر فرصة لزيادة الاستثمارات المشتركة المهندس إبراهيم العربى رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى
كتب – إسلام سعيد
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قال المهندس إبراهيم العربى رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى، إن الزيارة المرتقبة لوفد يابانى يضم 50 شركة خلال شهر مارس القادم  فرصة عظيمة لزيادة الاستثمارات اليابانية على أرض مصر وخطوة هامة لتعزيز التعاون المثمر فى كافة المجالات والتى من شأنها دفع عجلة الاستثمار بين البلدين  فى ظل الاصلاحات الاقتصادية الراهنة.

 

وأشار العربى فى بيان له اليوم، إلى الجدية والالتزام التى يتميز بهما الجانب اليابانى والذى يمثل حافزاً قوياً لهذه الزيارة، مضيفا أن احتكاك الثقافات بين البلدين يمتد لسنوات طوال شاملاً العديد من المجالات كالتعليم والصناعة والطاقة وغيرها من المحاور التى يرتكز عليها الاقتصاد المصري.

 

وأكد العربى أن هناك اهتمام بالغ من جانب مجلس الأعمال المصرى اليابانى لإنجاح تلك الزيارة لكى تؤتى ثمارها ويستفيد منها الجانبين المصرى واليابانى ، مشيدا بالتواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الحكومى و الهيئات المؤسسات المنوط بها إنجاح هذه الزيارة.

 

وأضاف رئيس مجلس الاعمال المصرى اليابانى، أن المجلس متفائل بتحقيق تلك الزيارة أهدافها لكلا الجانبين واليابان موضحا أن هذه الزيارة فرصة لرجال الأعمال المصريين للاستفادة القصوى بما يخدم المصالح المشتركة بين مصر.

 

وأعلن ماساكى نوكي، السفير اليابانى بالقاهرة خلال لقاءه بوزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، أن وفد يابانى يضم رؤساء وممثلى 50 من كبرى الشركات اليابانية سيزور مصر شهر مارس القادم.

 


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السفير اليابانى

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