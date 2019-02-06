لقاء وزير الخارجية الأمريكى بناشطة معارضة إيرانية يثير غضب مسئولى طهران

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

فجر لقاء وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو بالناشطة الإيرانية المعارضة والصحفية السابقة مسيح على نجاد فى نيويوك أمس غضبا فى إيران، وعلقت وسائل الإعلام بمهاجمة الناشطة التى تعيش فى الولايات المتحدة الأمريكية.

الناشطة الإيرانية المعارضة للنظام والتى طالبت الإدارة الأمريكية خلال اللقاء الذى استغرق نحو 35 دقيقة بالصقر الأمريكى (مايك بومبيو) بفرض عقوبات على التلفزيون الإيرانى ومؤسسة الحرس الثورى، أثارت غضب المسئوليين فى طهران الذين هاجموها بعد ساعات من إعلان الخارجية الأمريكية وكذلك الإعلان فى صفحتها عن اللقاء.

در دیدار رسمی‌ باوزیر خارجه آمریکا گفتم:

۱) ایرانیان زیادی میخواهند جمهوری اسلامی برود. صدای مخالفان را رسمیت بشناسید

۲) جامعه بین‌الملل را دعوت کنید برای محکوم کردن۴۰سال نقض حقوق بشر

۳)محدودیت ویزایی به مردم عادی از جمله دانشجویان و فعالان حقوق بشر ضربه زده نه به حکومت ایران pic.twitter.com/7otDtps3wR — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) February 5, 2019

وفى مقدمة ردود الأفعال هاجم المدعى العام الإيرانى محمد جعفر منتظري الناشطة فى خطابه أمس، واصفا إياها بالشخص الفاسد والمفسد المطرود من قبل عائلته، مؤكدا على أن طهران تمتلك وثائق عن التيار المندس فى الداخل.

وطالبت الناشطة الإيرانية المناهضة للحجاب الإجباري، الولايات المتحدة بفرض عقوبات على التلفزيون الإيرانى والحرس الثورى والمؤسسات القمعية بدلا من فرض العقوبات التى تؤثر على حياة الإيرانيين، وفقا لمقابلة لها مع هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى على نسختها الفارسية.

.@SecPompeo met with Iranian women’s rights activist @AlinejadMasih. The Secretary thanked Alinejad for her bravery and underscored American commitment to help amplify the voices of the Iranian people, and to condemn the Iranian regime for its 40 years of human rights abuses. pic.twitter.com/FhMHCd7HoU — Robert Palladino (@StateDeputySPOX) February 5, 2019

كما قالت علي نجاد أيضًا على صفحتها على تويتر، تحدثت في هذا اللقاء، إلى وزير الخارجية الأمريكي حول كثير من القضايا، بما في ذلك رفع قيود سفر الإيرانيين إلى الولايات المتحدة، ودعوة المجتمع الدولي لإدانة 40 عامًا من انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

ونشر نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، صورة من لقاء وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، ومسيح علي نجاد، أمس على "تويتر"، وأشار إلى التزام الولايات المتحدة بتعزيز صوت الشعب الإيراني.