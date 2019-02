لقاء وزير الخارجية الأمريكى بناشطة معارضة إيرانية يثير غضب مسئولى طهران

فجر لقاء وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو بالناشطة الإيرانية المعارضة والصحفية السابقة مسيح على نجاد فى نيويوك أمس غضبا فى إيران، وعلقت وسائل الإعلام بمهاجمة الناشطة التى تعيش فى الولايات المتحدة الأمريكية.

الناشطة الإيرانية المعارضة للنظام والتى طالبت الإدارة الأمريكية خلال اللقاء الذى استغرق نحو 35 دقيقة بالصقر الأمريكى (مايك بومبيو) بفرض عقوبات على التلفزيون الإيرانى ومؤسسة الحرس الثورى، أثارت غضب المسئوليين فى طهران الذين هاجموها بعد ساعات من إعلان الخارجية الأمريكية وكذلك الإعلان فى صفحتها عن اللقاء.

وفى مقدمة ردود الأفعال هاجم المدعى العام الإيرانى محمد جعفر منتظري الناشطة فى خطابه أمس، واصفا إياها بالشخص الفاسد والمفسد المطرود من قبل عائلته، مؤكدا على أن طهران تمتلك وثائق عن التيار المندس فى الداخل.

وطالبت الناشطة الإيرانية المناهضة للحجاب الإجباري، الولايات المتحدة بفرض عقوبات على التلفزيون الإيرانى والحرس الثورى والمؤسسات القمعية بدلا من فرض العقوبات التى تؤثر على حياة الإيرانيين، وفقا لمقابلة لها مع هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى على نسختها الفارسية.

.@SecPompeo met with Iranian women’s rights activist @AlinejadMasih. The Secretary thanked Alinejad for her bravery and underscored American commitment to help amplify the voices of the Iranian people, and to condemn the Iranian regime for its 40 years of human rights abuses. pic.twitter.com/FhMHCd7HoU