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لجنة القيد توافق على زيادة رأس المال المرخص لـ"راية" إلى 5 مليارات جنيه

الأربعاء، 06 فبراير 2019 05:14 م
لجنة القيد توافق على زيادة رأس المال المرخص لـ"راية" إلى 5 مليارات جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية من  مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه، وقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 630.6 مليون جنيه إلى 1.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 441.4 مليون جنيه موزعة على عدد 88.3 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد ممولة عن طريق الأرباح المرحلة الظاهرة فى القوائم المالية فى 31 ديسمبر لعام 2017، وذلك بواقع  0.7 سهم مجانى لكل سهم أصلى قبل الزيادة.
 
 
كما قررت توقيع التزام مالى على شركة راية القابضة للاستثمارات المالية قدره 10 آلاف جنيه، نظرا لمخالفتها لأحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة رقم (26)  من الإجراءات التنفيذية لها.
 

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