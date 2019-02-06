video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 فبراير 2019 08:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

قبل إعلان نتائجه.. ما هو بحث الدخل والإنفاق ولماذا ينفذه جهاز الإحصاء؟

الأربعاء، 06 فبراير 2019 08:00 ص
قبل إعلان نتائجه.. ما هو بحث الدخل والإنفاق ولماذا ينفذه جهاز الإحصاء؟ اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الإحصاء
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

يستعد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق ومؤشرات الفقر خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتم إعلان النتائج ضمن مؤتمر صحفى قبل نهاية الشهر الجارى، بحضور عدد من الوزراء، فى مقدمتهم وزيرى المالية والتخطيط.

وقبل إعلان النتائج بأيام، يقدم "اليوم السابع" 10 معلومات توضح ما هو بحث الدخل والإنفاق وأسباب تنفيذ جهاز الإحصاء له؟، خاصة أنه يتم من خلال هذا البحث، دراسة مستويات معيشة المواطن من كافة النواحى وقياس دخله ونفقاته على مدار العام، وبالتالى معرفة نسبة الفقر.

1-    بحث الدخل والإنفاق، هو دراسة إحصائية يجريها جهاز الإحصاء على عينة من الأسر المصرية بمختلف المحافظات، كل عامين.

2-    ينفذ بحث الدخل والإنفاق فى مدة تصل لعام تُقضَى فى العمل الميدانى، ثم تجمع نتائجه من 2- 3 أشهر من وقت انتهاء البحث.

3-    يدرس البحث مستويات معيشة المواطن من كافة النواحى ويقيس دخله ونفقاته على مدار العام.

4-    من أهم نتائج البحث التى يخرج بها، معرفة نسبة الفقر والفقراء من إجمالى عدد سكان الدولة.

5-    من خلال إجراء بحث الدخل والإنفاق يتحدد خط الفقر ومن يعيشون تحته.

6-    نفذ البحث الحالى لعام 2017/ 2018 على عينة من الأسر المصرية بلغ عددها 26 ألف أسرة بمختلف المحافظات.

7-    تم البدء فى تنفيذ بحث الدخل والإنفاق لعام 2017/ 2018، مطلع أكتوبر 2017.

8-    انتهى العمل الميدانى للبحث فى نهاية أكتوبر 2018.

9-    إعلان النتائج النهائية فبراير 2019.

10-   توقعات برفع خط الفقر من 482 جنيها، وفقا لنتائج البحث السابق لعام 2015 إلى 800 جنيه تقريباً فى البحث الحالى لعام 2017/2018.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإحصاء: روسيا ثانى أكبر الدول المصدرة لمصر بقيمة 4 مليارات دولار

بحث الدخل والانفاق

مؤشرات الفقر

نسبة الفقر

اخبار الاقتصاد

جهاز الاحصاء

خط الفقر




لا تفوتك
المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو لأهم مشروعات بورسعيد فى عهد الرئيس السيسى

المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو لأهم مشروعات بورسعيد فى عهد الرئيس السيسى

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

تميم يحول بلاده مخزنا للمنتجات التركية.. أنقرة تنفرد بالسوق القطرى والصادرات تتجاوز مليار دولار.."الحمدين " يعتمد على " الديكتاتور " لسد نقص السلع فى الأسواق بسبب مقاطعة الرباعى العربى لرعاة الإرهاب

تميم يحول بلاده مخزنا للمنتجات التركية.. أنقرة تنفرد بالسوق القطرى والصادرات تتجاوز مليار دولار.."الحمدين " يعتمد على " الديكتاتور " لسد نقص السلع فى الأسواق بسبب مقاطعة الرباعى العربى لرعاة الإرهاب

موعد مباراة برشلونة ضد الريال فى كأس ملك إسبانيا

موعد مباراة برشلونة ضد الريال فى كأس ملك إسبانيا

3 اكتشافات غريبة بمثلث برمودا أثارت حيرة العلماء

3 اكتشافات غريبة بمثلث برمودا أثارت حيرة العلماء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة