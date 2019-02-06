قبل إعلان نتائجه.. ما هو بحث الدخل والإنفاق ولماذا ينفذه جهاز الإحصاء؟

كتبت- هبة حسام

يستعد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق ومؤشرات الفقر خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتم إعلان النتائج ضمن مؤتمر صحفى قبل نهاية الشهر الجارى، بحضور عدد من الوزراء، فى مقدمتهم وزيرى المالية والتخطيط.

وقبل إعلان النتائج بأيام، يقدم "اليوم السابع" 10 معلومات توضح ما هو بحث الدخل والإنفاق وأسباب تنفيذ جهاز الإحصاء له؟، خاصة أنه يتم من خلال هذا البحث، دراسة مستويات معيشة المواطن من كافة النواحى وقياس دخله ونفقاته على مدار العام، وبالتالى معرفة نسبة الفقر.

1- بحث الدخل والإنفاق، هو دراسة إحصائية يجريها جهاز الإحصاء على عينة من الأسر المصرية بمختلف المحافظات، كل عامين.

2- ينفذ بحث الدخل والإنفاق فى مدة تصل لعام تُقضَى فى العمل الميدانى، ثم تجمع نتائجه من 2- 3 أشهر من وقت انتهاء البحث.

3- يدرس البحث مستويات معيشة المواطن من كافة النواحى ويقيس دخله ونفقاته على مدار العام.

4- من أهم نتائج البحث التى يخرج بها، معرفة نسبة الفقر والفقراء من إجمالى عدد سكان الدولة.

5- من خلال إجراء بحث الدخل والإنفاق يتحدد خط الفقر ومن يعيشون تحته.

6- نفذ البحث الحالى لعام 2017/ 2018 على عينة من الأسر المصرية بلغ عددها 26 ألف أسرة بمختلف المحافظات.

7- تم البدء فى تنفيذ بحث الدخل والإنفاق لعام 2017/ 2018، مطلع أكتوبر 2017.

8- انتهى العمل الميدانى للبحث فى نهاية أكتوبر 2018.

9- إعلان النتائج النهائية فبراير 2019.

10- توقعات برفع خط الفقر من 482 جنيها، وفقا لنتائج البحث السابق لعام 2015 إلى 800 جنيه تقريباً فى البحث الحالى لعام 2017/2018.