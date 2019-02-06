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فيديو وصور.. لحظة انهيار مبنى سكنى من 8 طوابق فى تركيا

الأربعاء، 06 فبراير 2019 07:56 م
فيديو وصور.. لحظة انهيار مبنى سكنى من 8 طوابق فى تركيا مكان الحادث
كتب خالد إبراهيم
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أظهر مقطع فيديو بثته إحدى القنوات التركية، لحظة انيهار مبنى سكنى مكون 8 طوابق فى مدينة إسطنبول التركية، الأمر الذى أدى إلى مصرع عدد من الأشخاص لم يتم حصرهم حتى الآن.

وأظهر فيديو لكاميرا مثبتة بجوار المبنى، سير عدد من الأشخاص فى الشارع، لينهار المبنى بمنطقة كارتال، بشكل مفاجئ، لتسود حالة من الهلع بين المارة، وأيضا يعم الغبار أرجاء المكان.

المبنى مكون من 8 طوابق وبه 14 شقة، مما أدى إلى مقتل بعض الأشخاص وإصابة آخرين، بعضهم من المشاة الذى تصادف مرورهم أثناء السقوط، وذلك وفق مجموعة من المواقع التركية ووسائل الإعلام العالمية.

بداية انهيار املبنى
بداية انهيار املبنى

 

سقوط المبنى
سقوط المبنى

 

عمليات الانقاذ
عمليات الإنقاذ

 

لحظات ما قبل الانهيار
لحظات ما قبل الانهيار

 

وسائل الاعلام تتابع الحادث
وسائل الاعلام تتابع الحادث

 

وفور انهيار المبنى، أسرعت سيارات الشرطة والإطفاء والإسعاف إلى الموقع، وباشرت السلطات التركية البحث والتحقيق .

 

 


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