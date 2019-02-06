فيديو.. طارق شوقى: أعتذر للطلاب لأن أسئلة الامتحانات لم تكن بالمستوى المطلوب

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه اعتذر للطلاب خلال اجتماعه معهم أمس بديوان عام الوزارة، بسبب أن الامتحانات لم تكن بالمستوى المطلوب، مشيراً إلى أن الطلاب تفهموا أن الوزارة تبنى منظومة جديدة تهدف للارتقاء بالعملية التعليمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "القاهرة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى جمال عنايت وبثينة توكل، عبر قناة "اليوم"، أن المعلمين الذين كانوا يضعون الأسئلة فى الماضى هم أنفسهم الذين وضعوا الأسئلة الجديدة، وتابع: "يعنى وضع السؤال نفسه مش سهل، فيه بعضهم أبلى بلاءً حسنًا فى الامتحانات والبعض لا.. فأنا كنت بأعتذر لهم لأن بعض الامتحانات مكنتش على المستوى اللى إحنا طالبينه لسة".