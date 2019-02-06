فحص مليون و308 ألف مواطن ضمن حملة "100 مليون صحة" فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، أنه تم الكشف "ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة "على مليون و308 ألف و732 مواطنا أى بنسبة 74،20%من المستهدف الكلى خلال فترة تنفيذ الحملة، والتى بدأت بالمحافظة فى الأول من ديسمبر 2018، مشيرا إلى متابعته لسير العمل فى تنفيذ المبادرة على مدار الساعة عن طريق الغرفة المركزية بديوان عام المحافظة، والتى تم تشكيلها لمتابعة هذا الملف، بإشراف من السكرتير العام المساعد اللواء تامر أبوالنجا، ومن خلال التواصل اليومى مع وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة.

وأشاد المحافظ بالمبادرة الرئاسية التى تلقى اقبالا كبيراً من المواطنين، حيث بلغ إجمالى ما تم فحصه (1308732) مواطنا، موزعة بواقع 194ألف و478 مواطن بمركز ومدينة الواسطى، و157ألف و504 مواطناً بمركز ومدينة ناصر، و314 ألف و163 مواطنا بمركزومدينة بنى سويف، و160ألف و873 مواطناً بمركزومدينة إهناسيا، و189ألف و274مواطناً بمركز ومدينة ببا،و190 ألف و231 مواطنا بمركزومدينة الفشن،و102ألف و209 مواطناً بمركز ومدينة سمسطا.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ قد أعلن "فى الأول من ديسمبر 2018 "عن إنطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية (السمنة، السكر، الضغط)،والتى تستمر على مدار 3 أشهر حتى نهاية فبرابر الجارى، وتستهدف فحص أكثر من 1،7 مليون مواطناً بالمحافظة من خلال 194 نقطة تمركز ثابتة ومتحركة يقوم على إدارتها 534 فريق لتغطية أماكن الكشف على مستوى المحافظة ،و(590) مُدخل بيانات على مستوى المحافظة لإدخال البيانات وتوعية المواطنين بأهمية المبادرة.